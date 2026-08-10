Un joven debió ser hospitalizado tras un accidente de tránsito en el barrio Millamapu

Un joven debió ser hospitalizado tras un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en el barrio Millamapu.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en la intersección de las calles Urtasun y Bermúdez, cuando por causas que se investigan, colisionaron un automóvil Chevrolet Spark (dominio HUC-997), conducido por María Julia Spinaci (42), que transitaba por la calle Bermúdez, y un Fiat Cronos (dominio AH557TN), al mando de Santiago Puccerelli Reta (24), quien circulaba en sentido descendente por Urtasun.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Fiat Cronos sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital Privado del Sur.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el lugar del choque trabajaron policía del Comando de Patrullas, Defensa Civil y Control de Tránsito Urbano, quienes le realizaron el test de alcoholemia a los involucrados, arrojando resultado negativo.

La causa quedó caratulada preventivamente como "lesiones culposas", con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.