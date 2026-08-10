Preocupación en el Hogar Mamá Margarita: entregan 600 viandas diarias y advierten un marcado aumento de la demanda

El Hogar Mamá Margarita lanzó un urgente pedido de colaboración a la comunidad bahiense debido a la falta de alimentos necesarios para continuar con la elaboración de las viandas alimentarias que entrega cada día a familias y vecinos del sector.

En diálogo con el programa Allica y Prieta que se emite por LU2 y La Nueva Play, Quique Agesta, colaborador del hogar e hijo de la histórica fundadora Nela Agesta, señaló que la demanda de asistencia creció de manera considerable en el último tiempo, alcanzando un volumen de preparación sin precedentes en la institución.

Uno de los datos más alarmantes señalados por Agesta radica en el fuerte incremento de personas que acuden diariamente en busca de un plato de comida.

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"Es mucho más la cantidad de gente, hace unos años se entregaba la mitad. Hoy se están haciendo 600 viandas diarias, un número al que nunca antes se había llegado y que está al límite de la capacidad operativa", advirtió el colaborador del espacio ubicado en el barrio Noroeste.

Según comentó, el impacto del invierno y la compleja realidad socioeconómica provocó que la cola de vecinos frente al lugar se extienda durante los mediodías, reuniendo a cientos de personas que retiran sus raciones cotidianas.

Por otra parte, si bien el hogar recibe diversos insumos secos como fideos o arroz, la principal carencia en este momento se centra en los frescos y verduras, fundamentales para garantizar guisos nutritivos y calóricos.

"Las viandas se hacen igual con lo que hay, pero lo importante es que el plato sea equilibrado y tenga nutrientes para afrontar el frío", sostuvo Agesta, al tiempo que remarcó que el hogar no solo asiste, sino que también funciona como un espacio de capacitación y talleres donde muchos de los propios asistidos aprenden oficios y colaboran con el sostenimiento de la institución.

Cómo colaborar con el Hogar Mamá Margarita

Las donaciones pueden acercarse de manera presencial o coordinar el retiro a domicilio con los voluntarios del espacio: