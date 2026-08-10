Tras casi dos años prófugo, detuvieron a un hombre imputado por venta de drogas

La policía detuvo en las últimas horas en un allanamiento a un hombre de 38 años, identificado como Alejandro Segundo Vargas, en el marco de una causa por venta de estupefacientes.

El procedimiento fue otorgado por el Juzgado de Garantías N° 4 y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca y la medida se efectivizó en un domicilio ubicado en calle Pacífico al 1000, en el barrio Pampa Central.

La investigación se inició el 21 de noviembre de 2024, luego de que efectivos policiales acudieran al inmueble de la calle Pacífico tras una alerta del servicio de emergencias 911 por una confrontación de pareja.

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Al arribar al lugar, las fuerzas de seguridad lograron poner a resguardo a la víctima. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el agresor emprendió la fuga saltando por los fondos del inmueble. A pesar del seguimiento policial, el sospechoso logró escaparse.

Durante la inspección del inmueble en aquel operativo inicial, la policía halló e incautó 45 plantas de marihuana en el patio trasero de la propiedad y diversos elementos de interés para la causa vinculados al tráfico y fraccionamiento de drogas.

Tras varios meses de tareas de inteligencia y seguimiento para dar con el paradero del prófugo, los investigadores lograron recolectar los elementos de prueba necesarios para solicitar el registro de la vivienda y la orden de detención, culminando con el arresto de Vargas, quien ya quedó a disposición de la Justicia.