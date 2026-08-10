La UNS quedó primera entre las universidades argentinas en el ingreso a las residencias nacionales de Medicina

La Universidad Nacional del Sur (UNS) quedó en el primer lugar entre las universidades argentinas en el ranking de desempeño correspondiente al examen nacional para el ingreso a las residencias en Salud 2026, según el orden de mérito publicado por el Ministerio de Salud de la Nación.

La ubicación se determinó a partir del promedio general de los resultados obtenidos por sus graduados en el examen nacional. La evaluación fue rendida por más de 3.900 profesionales, de los cuales alrededor de 3.300 fueron médicos y médicas.

En el ranking, la UNS obtuvo un promedio de 83,75 puntos, seguida por la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano y la Universidad Nacional de Cuyo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El orden de mérito publicado por el Ministerio de Salud determinará la prioridad para la elección de cargos y la asignación de plazas para las becas de formación, de acuerdo con la calificación obtenida en el Examen Integrado y el promedio académico de los ingresantes.

El director decano de Ciencias de la Salud de la UNS, Pablo Badr, destacó que se trata de uno de los exámenes vigentes que permite comparar el desempeño de estudiantes y egresados de universidades públicas y privadas del país y de varias universidades extranjeras.

Según explicó, el examen fue rendido por aproximadamente la mitad de los egresados que tuvo la UNS durante el último año. También señaló que, al tratarse de un examen para residencias nacionales que se concentran prioritariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una parte de los graduados optó por especialidades locales o en otras ciudades del interior.

Otro de los datos destacados del informe es que el 98% de las 100 mejores calificaciones correspondió a egresados de universidades nacionales. A su vez, entre las 20 instituciones con mejor rendimiento quedaron 10 universidades nacionales y 10 instituciones de gestión privada.

La evaluación de este año se realizó íntegramente de manera digital e incorporó mecanismos de autenticación de identidad, monitoreo permanente, registro criptográfico de las respuestas y controles tecnológicos.

El proceso continuará con el acto público de adjudicación de cargos, instancia en la que los aspirantes seleccionarán las vacantes disponibles de acuerdo con el orden de mérito obtenido. Además, a los egresados de universidades nacionales se les otorgó un plus de 5 puntos para priorizar a los profesionales formados en el país.