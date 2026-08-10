El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 11 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 1 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con heladas en la periferia y nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa, se estima para media noche una temperatura de 6 grados centígrados.