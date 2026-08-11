Caso Loan: declarará este martes la ginecóloga de Victoria Caillava

En la última audiencia, un perito complicó a Caillava y a su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez

La ginecóloga de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, una de las siete imputadas por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace más de dos años, declarará este martes en el juicio que se realiza en Corrientes.

Fuentes del caso informaron que se trata de la médica Cinthia Andrea Grimaldi, al tiempo que los otros tres testigos citados por el fiscal Carlos Schaefer son la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, Leticia Risco; el comisario mayor de la Policía Federal, Martín Leonardo De Cristóbal; y Carlos Alberto Moreira, un vecino que participó de la búsqueda del chico.

En la última audiencia, un perito complicó a Caillava y a su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez, al sostener que dos perros reconocieron el aroma del chico dentro del Ford Ka que utilizaron pocas horas después de la desaparición del menor para ir a la ciudad de Corrientes, la capital provincial, y posteriormente al Chaco.

Y una situación similar se dio en la camioneta Ford Ranger del matrimonio, con la que habían concurrido al almuerzo familiar —de acuerdo con los dichos de Rosillo—, quien confirmó que otros dos canes reaccionaron de manera positiva al haber olfateado rastros del menor en ese vehículo.

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Los acusados

Además de Caillava y Pérez, el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y su pareja, Daniel "Fierrito" Ramírez, son sindicados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Millapi es la única del primer grupo de imputados que cumple prisión domiciliaria en la provincia y participa de las audiencias vía Zoom.

Los otros diez acusados por manipulación de testimonios son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (NA)