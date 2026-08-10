Capturan a un joven con amplio prontuario por distintos robos en el centro bahiense

Un joven de 19 años fue capturado este lunes en el centro bahiense, luego de que se constatara que era el autor de robos reiterados en la ciudad en el último mes, en el marco de un operativo Motochorros.

Se trata de Nazareno Maidana, de 19 años, quien fue aprehendido en Irigoyen al 300 por personal de la Comisaría Primera, alrededor de las 19.30. Aunque trató de resistirse, finalmente fue reducido.

Según se indicó, el delincuente fue identificado a partir del análisis de distintos registros fílmicos.

Según se comprobó, Maidana en dos ocasiones había ingresado a robar a la clínica médica de Cirugía y Urología de Alta Complejidad, ubicada en la primera cuadra de Dorrego, y había hecho lo propio en una pastelería ubicada en los primeros metros de Corrientes.

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Maidana es una persona con amplios antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad. Incluso, al momento de su captura poseía un pedido de paradero activo.

Intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7 y N° 15.