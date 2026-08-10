Coronel Dorrego: dos jóvenes fueron detenidos por una tentativa de homicidio

Dos jóvenes fueron detenidos en Coronel Dorrego en el marco de una investigación por una tentativa de homicidio ocurrida el último domingo, cuando dos personas resultaron heridas por perdigones de escopeta.

Los aprehendidos fueron identificados como Bruno Ezequiel Ibarra, de 23 años, y Rubén Oscar Ibarra (27), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía N° 9.

El hecho se produjo alrededor de las 15.10, cuando las víctimas, ambos de 20 años, que circulaban en una motocicleta de 110 cc por la zona de las calles Islas Malvinas y Siria, fueron interceptados por dos hombres que se movilizaban en otra moto, una enduro de color rojo y blanco. Uno de ellos habría portado una escopeta recortada y efectuado dos disparos contra los jóvenes, sin que mediara una discusión en ese momento.

Como consecuencia del ataque, uno de ellos sufrió heridas por perdigones en el torso, brazos, piernas y espalda, mientras que el otro resultó lesionado en la pierna derecha. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Juzgado de Garantías autorizó un allanamiento y las órdenes de detención de los presuntos involucrados tras un procedimiento realizado en calle El Gaucho al 1600, donde fueron aprehendidos los hermanos Ibarra.

El episodio estaría relacionado con un conflicto ocurrido durante la madrugada del mismo día, en el que Martín y Facundo Trejo habrían mantenido una confrontación con Vicente Maiquez en el domicilio de este último. Posteriormente, según la información policial, se habría efectuado un disparo de escopeta contra el frente de la vivienda.

Se analiza si el ataque posterior contra Facundo Trejo y Ariel Maldonado estuvo relacionado con ese conflicto previo y con las diferencias existentes entre los involucrados.