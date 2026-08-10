Con presencia bahiense, Karina Milei se reunió con legisladores bonaerenses libertarios

Con presencia bahiense, Karina Milei reunió este lunes en la Casa Rosada a los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para planificar la estrategia legislativa y allanar el camino para 2027, donde el partido apunta a ganar al menos 70 intendencias y la gobernación.

Los legisladores acudieron a Balcarce 50 en dos tandas: los representantes de la Cámara Alta a las 15 y los de la Cámara Baja a las 17. Ambos grupos estuvieron encabezados por el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Por supuesto, al finalizar el encuentro se llevaron a cabo lasa fotos con la hermana del presidente, con la presencia de los legisladores bahienses Carla Pannelli, Oscar Liberman, Héctor Gay y Mariela Vitale.

Además, en un principio estaba prevista la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se perfila como el principal aspirante para liderar la boleta libertaria en el distrito más grande del país. Sin embargo, el ministro coordinador debió ausentarse para asumir su lugar como representante del Estado en el directorio de YPF.

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“Fueron dos reuniones largas, con Karina (Milei) muy interesada en conocer la marcha legislativa y política de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores le trajeron un informe sobre el trabajo legislativo hasta ahora y la idea que tenemos de aquí en adelante. Se intercambiaron ideas y Karina nos dio todo el apoyo para seguir trabajando y ganar la provincia de Buenos Aires”, explicó Sebastián Pareja a medios acreditados en Balcarce 50 tras el encuentro.

La hoja de ruta de La Libertad Avanza bonaerense incluye proyectos que van desde una reforma política, baja de impuestos, avanzar con las autonomías municipales y una reforma de la Constitución bonaerense que incluye, entre otros puntos, la eliminación del Senado provincial para transformar la Legislatura en un órgano unicameral.

“Tenemos un organismo del Estado provincial que no funciona, el Senado tuvo dos sesiones en todo el año. Es un presupuesto que a todos los bonaerenses le cuesta $9 millones por día, por senador. Son $414 millones por día que le cuesta a la provincia de Buenos Aires”, sentenció el titular del partido bonaerense.

Sin embargo, el principal armador de Karina Milei en el distrito aclaró que, desde el punto de vista numérico, La Libertad Avanza no cuenta con los votos para avanzar este año con sus reformas. Aún así, el objetivo es instalar las iniciativas ante la opinión pública: “Nos permite pensar que en 2027 cuando seamos gobierno lo vamos a poder hacer”.

El encuentro buscó replicar una modalidad similar a la cita con legisladores porteños que encabezó Karina Milei tres semanas atrás, donde repasó los proyectos a trabajar de cara al segundo semestre y pidió reforzar la marca para competir con un candidato propio en 2027.

En este caso, fuentes al tanto del encuentro aseguraron que no se discutieron candidaturas ni la estrategia electoral, pero en el partido adelantan que en la provincia de Buenos Aires el Gobierno apunta a repetir el esquema de acuerdos que consolidó en 2025, donde compitió junto al PRO y un sector de la UCR.

Las negociaciones aún se encuentran en desarrollo y todavía está en estudio en qué municipios van a competir con un candidato propio o detrás de una figura aliada, pero fuentes partidarias aseguraron que “la intención es superar las 70 intendencias” en las próximas elecciones. La lista incluye los 27 distritos actualmente gobernados por el radicalismo y los 13 que están en manos del PRO. “Hay que ver cómo se desarrollan las alianzas. Pero el piso es ese. De ahí para arriba”, subrayaron a este medio.

Para comenzar a trabajar en esos acuerdos, Sebastián Pareja inició conversaciones con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y su par de la UCR, Maximiliano Abad, además de otras figuras de espacios vecinales. El objetivo final de La Libertad Avanza es claro: ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. (con información de TN)