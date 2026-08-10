Zona Fría: el Gobierno acelera los tiempos para aprobar la quita de subsidios al gas

Luego de la sanción de una Ley de Propiedad Privada recortada pese a las negociaciones a último momento, el Gobierno comenzó la semana retomando agenda con los gobernadores y una muestra de que el diálogo no se resquebrajó es que en la Casa Rosada anticipan que habrá respaldo al proyecto que impulsa denominado Zonas Frías.

La iniciativa que quita subsidios al gas en distintos puntos de la Argentina, afectando a Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense, cuenta con media sanción en Diputados y resta su debate en el Senado, pero desde el 22 de mayo no se registra avances.

En el oficialismo respondieron que, en los próximos días habrá novedades porque ya hubo conversaciones con varios mandatarios sobre la polémica iniciativa.

“Van a acompañar”, dicen de modo optimista desde un despacho de Balcarce 50.

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A este dato se añade hay una ventana de trabajo en conjunto sobre el proyecto de "Zonas Cálidas", que alude a un esquema de asistencias estatales para distritos con altos niveles de consumo eléctrico durante el verano.

“Hay total normalidad y acuerdo sobre el tema”, graficaron sobre el estado de charlas.

Del lado de los gobernadores le dan veracidad a esas palabras y ratifican que sí, que hay entendimientos, aunque quieren que Nación cumpla con los compromisos “previamente asumidos” para aprobar nuevos textos.

En este marco, en el Gobierno aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía Luis Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con el gobernador de la provincia Raúl Jalil y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Desde Casa Rosada confirmaron que el viaje se producirá este jueves, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. (NA)