Inscripciones para las becas Progresar 2026: cómo anotarse y cuáles son las fechas límite

El Ministerio de Educación habilitó la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026, una oportunidad destinada a estudiantes que buscan acceder a este beneficio para continuar sus estudios.

La inscripción se realiza de manera online y es gratuita. En esta segunda convocatoria están incluidos Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería, con diferentes períodos para completar el trámite.

Además, el Ministerio de Educación brindará acompañamiento presencial gratuito para los estudiantes que necesiten asesoramiento sobre los requisitos o tengan dificultades para completar la inscripción.

Las fechas dependen de la línea de beca elegida.

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Progresar Obligatorio: la inscripción para Progresar Obligatorio está habilitada desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2026.



Progresar Superior y Enfermería: la segunda convocatoria comenzará el 18 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre de 2026.

Por eso, los estudiantes deben prestar especial atención al cronograma correspondiente a su nivel educativo para no quedar fuera de la convocatoria.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

El trámite de inscripción se realiza de manera online. Para poder completarlo es indispensable contar con la aplicación Mi Argentina.

Quienes todavía no tengan la aplicación instalada o hayan olvidado su contraseña podrán recibir asistencia para crear el usuario, recuperar el acceso y utilizar la plataforma.

La inscripción no requiere el pago de ningún arancel.

Ninguna persona está autorizada a cobrar dinero por realizar la inscripción o brindar asistencia para completar el trámite. Por este motivo, se recomienda evitar intermediarios que soliciten dinero para gestionar la beca.

Dónde hacer consultas y reclamos

También se encuentra disponible el correo electrónico progresarconsultas@gmail.com para realizar consultas y reclamos relacionados con las becas.

Para agilizar la respuesta, el Ministerio solicita que cada mensaje incluya:

El tipo de beca: Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo.



DNI del estudiante.



Una descripción clara del motivo de la consulta.

De esta manera, la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 ofrece una nueva posibilidad para que los estudiantes puedan completar su inscripción. El trámite es online, gratuito y requiere contar con la aplicación Mi Argentina. (con información de NA)