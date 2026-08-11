Clausura liguista: la tercera fecha, con nuevo horario, irá entre sábado y lunes

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La tercera fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur ya tiene su cronograma de partidos, que se extenderá de sábado a lunes, aprovechando el feriado.

Además, comenzará a regir el horario de las 15.30 para el comienzo de los cotejos.

En la máxima división, tres de los cuatro compromisos irán el domingo. Ese día Sporting --uno de los escoltas-- recibirá al sorprendente puntero San Francisco de Julio Román (foto), Liniers será anfitrión de La Armonía en el Alejandro Pérez y Libertad esperará por Bella Vista en el Manuel Manzano.

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El lunes, en El Fortín, Villa Mitre será local ante Huracán.

*Las tablas

--Clausura: 1º) San Francisco, 6 puntos; 2º) Liniers y Sporting, 4; 4º) Huracán, 2; 5º) Libertad, Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, un punto.

-La acumulada. 1º) Huracán, 28 puntos;: 2º) Liniers, 27; 3º) Bella Vista, 26; 4º) Villa Mitre, 20; 5º) San Francisco y Libertad, 19; 7º) Sporting, 17; 8º) La Armonía, 15.

En la B

Se jugarán dos partidos el sábado, uno el domingo y uno el lunes.

En la jornada sabatina, Comercial recibirá al puntero Olimpo y Tiro Federal será anfitrión de Rosario Puerto Belgrano.

El domingo, chocarán los Pacífico en calle Terrada.

Y el lunes, cerrarán Dublin-Sansinena en cancha de Libertad.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 6 puntos; 2º) Pacífico de Cabildo, Rosario y Sansinena, 4; 5º) Tiro Federal, 3; 6º) Pacífico BB, 1 punto; 7º) Dublin y Comercial, sin unidades.

-La general. 1º) Tiro y Rosario, 30 puntos; 3º) Comercial, 27; 4º) Sansinena, 25; 5º) Olimpo, 22; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo, 12; 8) Pacífico BB, 9.