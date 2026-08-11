Se viene Olimpo-Villa Mitre: cuándo, dónde y a qué precio se venden las entradas

Se ponen en venta hoy las entradas para el partido entre Olimpo y Villa Mitre, correspondiente a la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A, que se jugará mañana miércoles 19.30.

Los tickets para el clásico se podrán conseguir hoy y mañana en la sede social, desde las 12 y hasta las 17.

Mientras que el día del partido también se venderán en las boleterías del estadio, de 12 a 18, y en la cabina de avenida Colón y 9 de Julio, desde las 18.

Los valores serán los siguientes:

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-No socios

Generales: $40.000

Jubilados: $20.000

Menores: $15.000 (3 a 11 años)

-Socios, pase a tribuna

Ángel Brunel: $5.000

O'Higgins: $10.000

-Plateas:

Socio: $45.000

No socio: $70.000

Menores: $40.000 (3 a 11 años).

Además, desde el club informaron que ya se encuentra habilitado el evento en la sede virtual, para que los plateistas abonados puedan canjear el QR o para los que quieran adquirir el pase a tribuna.