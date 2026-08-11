Se viene Olimpo-Villa Mitre: cuándo, dónde y a qué precio se venden las entradas
Se miden mañana, desde las 19.30, por la tercera fecha del Nonagonal.
Se ponen en venta hoy las entradas para el partido entre Olimpo y Villa Mitre, correspondiente a la tercera fecha del Nonagonal del Torneo Federal A, que se jugará mañana miércoles 19.30.
Los tickets para el clásico se podrán conseguir hoy y mañana en la sede social, desde las 12 y hasta las 17.
Mientras que el día del partido también se venderán en las boleterías del estadio, de 12 a 18, y en la cabina de avenida Colón y 9 de Julio, desde las 18.
Los valores serán los siguientes:
-No socios
Generales: $40.000
Jubilados: $20.000
Menores: $15.000 (3 a 11 años)
-Socios, pase a tribuna
Ángel Brunel: $5.000
O'Higgins: $10.000
-Plateas:
Socio: $45.000
No socio: $70.000
Menores: $40.000 (3 a 11 años).
Además, desde el club informaron que ya se encuentra habilitado el evento en la sede virtual, para que los plateistas abonados puedan canjear el QR o para los que quieran adquirir el pase a tribuna.