Ganó Olimpo; las novedades de Estudiantes-Liniers, L.N.Alem-Villa Mitre y Estrella-Pueyrredón

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Olimpo superó anoche a Barrio Hospital, 88 a 77, en el inicio del cuadrangular que organiza el aurinegro y que tiene en juego la Copa Can Mar.

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Los cuartos fueron: 15-19; 43-35 y 72-56.

Ambos equipos se preparan de cara al segundo tramo de la LBB Oro, que se reanudará el miércoles 19 con el adelanto para el streaming (probablemente Liniers-Napostá) y se completará el jueves 20.

Agustín Cortés, seguido por Amilcar Andreanelli.

En Olimpo, los principales goleadores fueron sus flamantes refuerzos, el brasileño Alex Manica y el escolta Agustín Cortés, ambos con 15 puntos, anotando también 13 unidades Andrés Bodach.

Andrés Bodach intenta superar a Ferrari. Atrás, Cámara.

En tanto, en Barrio hubo 21 unidades de José Luis Martínez, 16 de Franco Ferrari y 11 de Luciano Fortelli.

Continuidad

Hoy, en la segunda jornada, se miden Liniers-Estudiantes, desde las 21, también en el Norberto Tomás, arbitraje de Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

En el Chivo no jugarán Julián Marinsalta (de viaje) y Gastón Torres (viaje de estudio).

En tanto, el albo tendrá varias ausencias: Francisco Mazzello (viaje), Lucas Delgado (molestia muscular), Sebastián Raniere volvió a entrenar hace poco a raíz de su problema en la espalda, y Jorge García también arrastra alguna molestia muscular.

Considerando este panorama, quien podría sumar algunos minutos es el base Santiago Candia, que está entrenando con el plantel albo tras desvincularse de Pérfora y mientras aguarda alguna posibilidad.

El perdedor de este encuentro jugará por el tercer puesto el jueves frente a Barrio Hospital.

Mientras que el ganador enfrentará a Olimpo, el viernes.

En el barrio San Martín

Buscando la mejor puesta a punto para la vuelta de la LBB Oro, otros cuatro equipos tendrán actividad hoy y el jueves, en cancha de Estrella, donde el local organizó un cuadrangular, poniendo en juego la Copa GenSport.

En el primer turno, desde las 19, jugarán L.N. Alem-Villa Mitre, arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Ariel Di Marco.

El verdirrojo aguarda para hoy el arribo del flamante refuerzo venezolano, Luis Herrera, aunque, en caso de llegar a tiempo, igual no se cambiará.

Tampoco jugará Franco Ruesga, quien se está recuperando de un golpe en una muñeca. El base se sumó para este segundo tramo, retornando a la actividad local tras su paso por Gimnástica Portuense, de España.

En tanto, la otra baja en el equipo que conduce Hernán Jasen será Nahuel Amaya, con molestias en el cuádriceps.

El tricolor, por su parte, contará con el regreso de Javier Bollo, tras jugar la última temporada de Liga Argentina en Estudiantes de Tucumán).

Además, la Villa incorporó al U21 Emilio Boyé, surgido en 9 de Julio y quien estuvo en San Isidro (San Francisco, Córdoba) desde diciembre de 2023, equipo con el que jugaron la final por el ascenso a la Liga Nacional la última temporada.

A las 21

En el segundo turno, Estrella recibirá a Pueyrredón, contralor de Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Joaquín Irrazábal.

Los locales cuentan con el regreso de Carlos Balmaceda, quien se perdió los últimos dos partidos de playoffs a raíz de la fractura del escafoides de la mano izquierda.

Mientras que no tendrán a Federico Macías estos dos partidos, debido a que se encuentra de viaje.

El plantel de Purre, en tanto, no registró ningún movimiento y están todos en condiciones.

Los que pierdan esta noche cruzarán el jueves, a las 19 y los ganadores, desde las 21.

