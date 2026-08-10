Una parte de Bahía Blanca tendrá baja presión de agua por trabajos en el acueducto Brandsen

Desde este martes una parte importante de Bahía Blanca tendrá afectaciones en el suministro de agua debido a trabajos de reacondicionamiento que se realizarán sobre el acueducto de 820 milímetros ubicado en el eje Brandsen-Undiano.

Las tareas, que se extenderán hasta el jueves, estarán a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), en el marco de la obra de rehabilitación del conducto. Los trabajos incluyen la limpieza del acueducto y la posterior colocación de una vaina en el tramo comprendido entre Soler y Brown.

Según informó Aguas Bonaerenses SA (ABSA), las intervenciones requerirán maniobras en la red durante un tiempo prolongado, por lo que se producirá una afectación del servicio en distintos sectores de la ciudad.

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El área comprometida comprende el centro y macrocentro, además de los barrios Pedro Pico, Pacífico, Universitario y Kilómetro 5.

En simultáneo, y aprovechando la intervención sobre el acueducto, la DIPAC coordinó con empresas contratistas que llevan adelante obras de recambio de cañerías la ejecución de distintos empalmes y desempalmes en el sector.

También habrá trabajos en Almafuerte y Moreno

A estas tareas se sumará otro frente de obra previsto para este martes en la esquina de Almafuerte y Moreno, donde se realizará el recambio de cañerías.

En este caso, la afectación del suministro alcanzará al sector delimitado por Juana Molina, Sixto Laspiur, Colón y Castelli.

Ante este escenario, ABSA solicitó a los usuarios que realicen reservas domiciliarias de agua antes del inicio de las tareas y que reduzcan o adapten los consumos mientras dure la restricción.

La empresa indicó que el servicio comenzará a normalizarse una vez finalizados los trabajos y las maniobras necesarias para recomponer la red.