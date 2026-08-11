Plan de Desarrollo Federal: entre hoy y mañana desembarca en el Dow Center
Lo lleva adelante la Confederación Argentina. Reunirán un total de 23 jugadores (ambas ramas) que participan en nuestra ciudad.
El Plan de Desarrollo Federal (PDF) que lleva a cabo la Conferencia Argentina de Básquetbol desembarca en nuestra ciudad, sumando una doble jornada en el Dow Center, entre esta tarde y mañana en horario matutino.
La misma contará con las presencias de Cristian Santander (coordinador de selecciones formativas), Gonzalo Gómez (entrenador de la Liga Nacional femenina) y Mauro Polla (entrenador jefe de selecciones formativas masculino).
Por tercera vez el PDF le abre sus puertas a Bahía Blanca, tras sus pasos en 2022 y 2024, sumado al Plan Nacional de Minibásquetbol que se desarrolló el año pasado.
Dentro de ésta edición, se llevarán a cabo diferentes entrenamientos para la rama masculina y femenina con jugadores que participan en nuestra ciudad, clases 2010, 2011 y 2012.
Esta tarde trabajarán en prácticas de fundamentación, mientras que el miércoles en oposición de 5x5.
Los convocados
Un total de 23 jugadores (ambas ramas) fueron convocados:
Clase 2012
Gonzalo Limanski (Olimpo), Martino Canutti (Bahiense del Norte), Galo Renzi (Pueyrredón), Genaro Beliz (Pacífico), Milagros Pratdessus (9 de Julio) y Delfina Corenfeld (Estudiantes).
Clase 2011
Simón Ojeda, Franco Mierez, Uma Di Yorio, Clara Pisani, Camila Gherzi e Isabella Massa (Bahiense del Norte), Simón Apilli y Tiago Millán (Villa Mitre) y Benjamín Giacomodonato (9 de Julio).
Clase 2010
Valentino Perticarari y Mirko Marcos (Villa Mitre), Matías Such (L.N. Alem), Pedro Del Grazia, Juana Montivero, Renata Vasconcelo, Ignacia Marini e Isabella Canutti (Bahiense del Norte).
Objetivos
Estos son los principales objetivos a desarrollar del PDF:
1) Incrementar la participación en el básquetbol en todas las regiones.
2) Identificar y seguir de cerca el desarrollo de talentos desde edades tempranas.
3) Recopilar datos para respaldar la selección de deportistas y el diseño de estrategias.
4) Colaborar con federaciones, asociaciones, instituciones y entrenadores en todo el país para impulsar el crecimiento del básquetbol.
5) Realizar alianzas estratégicas y trabajo mancomunado con los distintos entes del deporte nacional, provincial, municipal.
6) Aumentar la visibilidad del básquetbol femenino y masculino en todas las categorías.