Plan de Desarrollo Federal: entre hoy y mañana desembarca en el Dow Center

Agregar La Nueva en

Cristian Santander es el coordinador de la selecciones formativas. Foto: CABB.

El Plan de Desarrollo Federal (PDF) que lleva a cabo la Conferencia Argentina de Básquetbol desembarca en nuestra ciudad, sumando una doble jornada en el Dow Center, entre esta tarde y mañana en horario matutino.

La misma contará con las presencias de Cristian Santander (coordinador de selecciones formativas), Gonzalo Gómez (entrenador de la Liga Nacional femenina) y Mauro Polla (entrenador jefe de selecciones formativas masculino).

Por tercera vez el PDF le abre sus puertas a Bahía Blanca, tras sus pasos en 2022 y 2024, sumado al Plan Nacional de Minibásquetbol que se desarrolló el año pasado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dentro de ésta edición, se llevarán a cabo diferentes entrenamientos para la rama masculina y femenina con jugadores que participan en nuestra ciudad, clases 2010, 2011 y 2012.

Esta tarde trabajarán en prácticas de fundamentación, mientras que el miércoles en oposición de 5x5.

Los convocados

Un total de 23 jugadores (ambas ramas) fueron convocados:

Clase 2012

Gonzalo Limanski (Olimpo), Martino Canutti (Bahiense del Norte), Galo Renzi (Pueyrredón), Genaro Beliz (Pacífico), Milagros Pratdessus (9 de Julio) y Delfina Corenfeld (Estudiantes).

Clase 2011

Simón Ojeda, Franco Mierez, Uma Di Yorio, Clara Pisani, Camila Gherzi e Isabella Massa (Bahiense del Norte), Simón Apilli y Tiago Millán (Villa Mitre) y Benjamín Giacomodonato (9 de Julio).

Clase 2010

Valentino Perticarari y Mirko Marcos (Villa Mitre), Matías Such (L.N. Alem), Pedro Del Grazia, Juana Montivero, Renata Vasconcelo, Ignacia Marini e Isabella Canutti (Bahiense del Norte).

Objetivos

Estos son los principales objetivos a desarrollar del PDF:

1) Incrementar la participación en el básquetbol en todas las regiones.

2) Identificar y seguir de cerca el desarrollo de talentos desde edades tempranas.

3) Recopilar datos para respaldar la selección de deportistas y el diseño de estrategias.

4) Colaborar con federaciones, asociaciones, instituciones y entrenadores en todo el país para impulsar el crecimiento del básquetbol.

5) Realizar alianzas estratégicas y trabajo mancomunado con los distintos entes del deporte nacional, provincial, municipal.

6) Aumentar la visibilidad del básquetbol femenino y masculino en todas las categorías.