Hora, TV y formaciones: Boca arranca los octavos de final ante Recoleta FC, en cancha de Huracán

Boca Juniors se mide esta tarde ante Recoleta FC de Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19 en cancha de Huracán, ya que el Xeneize sigue reacondicionando el piso de La Bombonera, y será dirigido por el chileno Piero Maza.

La revancha se disputará el martes 18, en Asunción, a partir de las 19.

El que logre avanzar se medirá ante el ganador de San Pablo y Bolívar.

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*La previa

El elenco argentino llegó a este cruce luego de superar a O'higgins en 16avos de final, luego de ser tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

Para avanzar ante los chilenos, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por penales (), luego de ganar 1 a 0 como local y caer por 1 a 0 como visitante.

Además, en ese lapso sumó dos empates (2 a 2 ante Newell's y 1 a 1 contra Vélez) y un triunfo (1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata) por el torneo local.

Recoleta, en tanto, ganó el Grupo D de la Sudamericana, superando a San Lorenzo, Santos y Deportivo Cuenca.

El elenco guaraní sumó 8 puntos y está invicto, con un triunfo (frente al Ciclón por 1 a 0) y cinco empates.

Mientras que por el torneo paraguayo se recuperó con dos triunfos, luego de caer ante Libertad por 4 a 1, superando a Nacional (3 a 2) y Rubio Ñú (3 a 1).

*Probables formaciones

-Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

-Recoleta FC: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.

-Hora: 19.

-TV: ESPN y DSports.

-Árbitro: Piero Maza (CHI).

-Estadio: Tomás Adolfo Ducó.