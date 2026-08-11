Cande Molfese sorprendió al anunciar su embarazo en vivo: "Ahora somos cinco"

La relación entre Cande y Joaquín comenzó en el ámbito laboral

La actriz y emprendedora Cande Molfese confirmó que está embarazada junto a su pareja, Joaquín, con quien mantiene una relación desde comienzos de 2025. La noticia fue anunciada primero al aire en su programa radial Perros de la calle y luego compartida con sus seguidores a través de Instagram.

"Ahora somos cinco", escribió Molfese en el epígrafe del posteo con el que dio a conocer la noticia. La referencia incluye a la pareja y a sus dos mascotas, Almendra y Romeo, quienes también forman parte de la familia.

El carrusel que publicó en sus redes sociales reúne distintas imágenes de los primeros momentos de este proceso. Entre ellas se puede ver el test de embarazo, supervisado por una de sus mascotas, a Molfese sentada en un sillón mientras contempla la noticia y diferentes escenas vinculadas con sus primeras visitas al obstetra.

También compartió una imagen frente al espejo en la que deja ver su pequeña panza y otra en la que aparece comiendo un sándwich de milanesa. "Muy embarazada", escribió sobre una de las fotografías.

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De esta manera, la actriz decidió mostrar no solamente el resultado del test o la ecografía, sino también pequeños momentos de los días que atravesó hasta confirmar que se convertiría en madre.

Cande Molfese anunció su embarazo en vivo

Antes de compartir las imágenes en Instagram, Molfese sorprendió a sus compañeros de Perros de la calle al anunciar la noticia durante la emisión del programa.

La actriz jugó con el misterio antes de mostrar en vivo la fotografía de la ecografía. Mientras sus compañeros intentaban descifrar qué quería contar, Andy Kusnetzoff fue uno de los primeros en entender lo que estaba sucediendo.

"Noooo, qué, está clarísimo, Candelaria, tremendo, me lo quería decir antes y le dije que no, está loca, me lo vendió como contenido...", reaccionó el conductor al darse cuenta de que la imagen correspondía a una ecografía.

Después de los chistes y las reacciones de sorpresa del resto del equipo, Molfese cerró el momento con una frase que reflejó la cercanía que mantiene con sus compañeros: "Si no se lo decía a ustedes, a quién se lo iba a decir".

Cómo se conocieron Cande y Joaquín

La relación entre Cande y Joaquín comenzó en el ámbito laboral. La actriz contó que se conocieron mientras trabajaban en una obra de teatro durante una temporada de verano.

Por aquel entonces, Joaquín era productor del espectáculo y Molfese había ingresado para reemplazar a su colega Sofía Morandi. El primer encuentro, según relató la actriz, fue suficiente para llamar su atención.

"Entra por atrás del teatro y yo dije: 'Es él'", recordó Molfese durante una entrevista en Resumido, de Luzu TV.

Antes de acercarse, incluso quiso asegurarse de que él estuviera soltero. Para eso, le preguntó a su compañera Brenda Gandini, quien le confirmó que no estaba en pareja.

La historia, sin embargo, no comenzó inmediatamente. "Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención", contó Molfese sobre los primeros pasos del vínculo.

Finalmente, la pareja comenzó su relación a principios de 2025 y, un año y medio después, anunció que espera su primer hijo.

Los romances anteriores de Cande

Antes de comenzar su relación con Joaquín, Molfese tuvo otros noviazgos que fueron conocidos públicamente debido a su trayectoria en el mundo del espectáculo.

Uno de los más importantes fue el que mantuvo con el actor y cantante italiano Ruggero Pasquarelli. La pareja estuvo junta durante seis años y llegó a casarse. Durante la relación convivieron en Argentina y Pasquarelli obtuvo la ciudadanía argentina.

Sin embargo, el vínculo terminó en 2021, después de varios años juntos.

Más tarde, Molfese inició una relación con el actor Gastón Soffritti. El romance comenzó en junio de 2022 y ambos convivieron durante buena parte de la relación. Finalmente, a mediados de 2024 confirmaron su separación a través de un video.

Ahora, la actriz y emprendedora atraviesa una nueva etapa personal junto a Joaquín. Con la llegada de su primer hijo, la pareja decidió compartir públicamente una noticia que, como ella misma resumió, convirtió a su familia en una de cinco. (La Nación)