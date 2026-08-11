Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Federacion Argentina de BMX comunicó la integración del plantel nacional para disputar en septiembre los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Se trata de dos damas y dos varones que le darán vida a la competencia de Racing (carrera) en la flamante pista que por estas horas se está construyendo en Rafaela, una de las sedes principales del evento junto a Rosario y Santa Fe capital.

Allí, entonces, volverá a representar a la Selección nacional la bahiense Agustina Cavalli. Además, defenderán los colores celeste y blanco Agostina Ruarte, Federico Villegas y Gonzalo Molina, completando las cuotas permitidas por país. Mientras que Ariel Katogui y Juan Pablo Bruno serán los entrenadores a cargo.

"Era una carrera que tenía contemplada, sabía que iba a ir. Va a ser importante para que me sigan apoyando, sé contra quiénes corro y el nivel con el que llego, así que me gustaría ganar, voy a eso. Siento que puedo", le dijo Agus a La Nueva.

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"Me estoy preparando para eso, porque además son muchas vueltas en un solo día. Voy a correr bajo presión, porque para los argentinos y para el Enard es importante. Los últimos Juegos que competí fueron justamente este mismo evento, hace cuatro años, y ahora va a ser en Argentina, en una pista nueva...", añadió.

En este tipo de eventos multideportivos, la bahiense de 24 años y número 32 en el ranking internacional, cuenta con dos gratos antecedentes.

En 2021, logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia. Semejante actuación le había dado la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aunque una lesión en la semana previa a la competencia la marginó.

Mientras que el año siguiente, en Paraguay, alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, el evento que le precedió a Santa Fe 2026.

Cavalli, en Cali 2021 y Asunción 2022

Para llegar a los Juegos, Agus pasó gran parte del primer semestre del año en el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional de Suiza, donde fue becada para entrenar en el más alto nivel mundial por tercera vez —ya había estado en 2019, parte de 2020 y todo 2025—.

En tanto, su última competencia tuvo un sabor agridulce, ya que tuvo el honor de acudir al Mundial de Brisbane, pero las etapas finales fueron canceladas por fuertes vientos en el circuito, por lo que la clasificación se determinó con los resultados de las rondas previas.

Cavalli fue séptima en su heat y sexta en el repechaje, culminando en el 36º puesto general. "Fui a ver cómo me sentía, a correr y sentirme mejor. Eso lo logré, más allá de una caída que tuve, y me quedé con eso. El resto fue horrible, con gente llorando... fue un desastre que no hayan visto el pronóstico", sostuvo.

Los Juegos Suramericanos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Según las reglas de la Unión Ciclista Internacional (UCI), la competencia de BMX Racing incluirá una ronda de cabezas de serie (miércoles 16), que consta de un time trial individual, que permite conformar las mangas del día siguiente según el orden de tiempo en el que pasaron el circuito.

Las pruebas en las que se compite por una medalla se realizarán al día siguiente, el jueves 17 de septiembre, y comenzarán con tres rondas de cuartos de final para masculinos y tres rondas de semifinales para femeninos. Por último, una manga de finales tanto para hombres como para mujeres. La actividad de este último día está prevista desarrollarse entre las 10:15 y las 15:00.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)