Gran Hermano se quedó sin hombres: el eliminado que nadie esperaba

La gala de eliminación de este lunes 10 de agosto de 2026 sacudió por completo la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada.

Bajo la modalidad de voto negativo, el público decidió qué participante debía abandonar la competencia en un mano a mano vertiginoso.

Gran Hermano: de los menos votados al mano a mano

La noche arrancó con seis jugadores en riesgo de salir: Matías Hanssen, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange "Sol" Abraham, Pincoya y Yanina Zilli.

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Con el correr del programa, la lista de nominados se fue reduciendo paulatinamente gracias a las primeras salvaciones de la gente.

Alejandra Majluf fue la primera en salir de la placa con apenas el 0.2% de los votos, celebrando con entusiasmo el apoyo de los espectadores.

Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Pincoya: Continuaron la lista de salvadas al recibir un respaldo contundente que las mantuvo fuera del peligro.

Quien dejó la casa de Gran Hermano este lunes

La definición final quedó en un enfrentamiento tenso entre Solange "Sol" Abraham y Matías Hanssen.

Finalmente, por decisión del voto telefónico del público, Matías Hanssen abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, convirtiéndose en el nuevo eliminado del reality y dejando una baja de peso en la estrategia del juego dentro de la casa. (N/A)