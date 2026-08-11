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Federal A.

Villa Mitre lanzó una colecta con el fin de juntar fondos para el viaje a Salta

El tricolor visita a Juventud Antoniana el viernes 21, por la quinta fecha del Nonagonal.

Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

El Club Villa Mitre lanzó una colecta con el fin de reunir fondos para costear el viaje a Salta, donde enfrentará a Juventud Antoniana en la continuidad del Torneo Federal A.

La iniciativa del tricolor invita a los hinchas a colaborar con un aporte: "Queremos afrontarlo de la mejor manera y necesitamos del acompañamiento de nuestra gente", publicaron desde las institución junto a la propuesta.

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Aquellos que pretendan sumarse pueden hacerlo transfiriendo al siguiente alias: FUTBOL.CVM a nombre de Club Villa Mitre ac. (Cuit:30553537602).

"La idea es hacer Bahía-Aeroparque y de ahí a Salta. El viaje es oneroso, por eso el que quiera colaborar va a ser bienvenido", contó el dirigente tricolor Martín Neumann.

La Villa se presentará en Salta el viernes 21 (en principio desde las 21), por la quinta fecha del Nonagonal Campeonato, conducente a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Previamente, el equipo que dirige Diego Cochas visitará a Olimpo (el miércoles a las 19.30) y recibirá a Alvarado en El Fortín, el próximo domingo

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