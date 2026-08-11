Argentina confirmó un plantel de lujo en atletismo para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Finalizado el 106º Campeonato Nacional de mayores, la Confederación Argentina de Atletismo definió el plantel que participará en septiembre en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Se trata de una lista que comprende veinte varones, veinte mujeres y nueve oficiales para competir entre el 22 y el 25 de septiembre en la flamante pista que se está construyendo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti de la capital santafesina.

El atletismo será uno de los 43 deportes del programa, desprendiéndose además un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28). En ese sentido, los medallistas de oro de cada prueba individual obtendrán la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La plaza es nominal, vinculada exclusivamente al atleta ganador.

Entres los argentinos más destacados se encuentran los olímpicos Belén Casetta (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), Elián Larregina (París 2024) y Joaquín Gómez (París 2024), más Micaela Levaggi, quien viene de batir el récord sudamericano de los 1500 metros llanos (4:05.50).

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La marplatense, de 28 años, también es titular de los récords nacionales en 1000 metros y de la milla, y continúa consolidándose como una figura clave del mediofondo nacional, apuntando más que nunca a la posibilidad de ser parte de la delegación nacional en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El año pasado, la atleta obtuvo la medalla de oro en los 1500 metros del Sudamericano en Mar del Plata y fue subcampeona en los 3000 metros con obstáculos. Recientemente, se coronó campeona iberoamericana de los 1500 en Lima y consiguió la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos, así como el subcampeonato en 1500 en el primer Panamericano de Mayores realizado en Medellín.

A continuación, los citados en atletismo:

Mujeres

Milagros D'amico (relevos)

María Florencia Lamboglia (400 m, relevos)

Megan Powell (400 m, relevos)

Guillermina Cossio (200, relevos)

Noelia Martínez (relevos)

Belén Fritzsche (relevos)

Helen Bernard Stilling (100 m vallas, relevos)

Victoria Olives (800 m)

Martina Escudero (800 m)

Micaela Levaggi (1500 m, 5000 m, 3000 m obstáculos)

Fedra Luna (1500 m)

Sofía Luna (10000 m)

Nélida Peñaflor (10000 m)

Belén Casetta (3000 m obstáculos)

Daiana Juárez (5000 m)

Carolina Scarponi (garrocha)

Betsabé Páez (alto)

Julieta Salguero (jabalina)

Mariam Florencia Buenanueva (heptatlón)

Giuliana Baigorria (martillo)

Varones

Tomás Villegas (100m, relevos)

Lucas Villegas (100 m, relevos)

Juan Ciampitti (200, relevos)

Daniel Londero (200, relevos)

Tomás Mondino (relevos)

Elián Larregina (400, relevos)

Agustín Pinti (400, relevos)

Bruno De Genaro (400m vallas, relevos)

Julián Pereyra (400 m vallas, relevos)

Diego Pérez Güercio (110 m vallas)

Diego Lacamoire (1500 m)

Matías Reynaga (5000m, 10000 m)

Tomás Vega (3000 m obstáculos)

Franco Peidón (800 m)

Agustín Carril (garrocha)

Martín Saavedra (largo)

Carlos Layoy (alto)

Joaquín Gómez (martillo)

Tomás Olivera (martillo)

Juan Arriéguez (bala)

En los Juegos Suramericanos participarán más de 4000 deportistas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)