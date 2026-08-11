Reconoció al supuesto ladrón en sus cámaras de seguridad y lo denunció

La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un hombre acusado de entrar al patio de una casa del barrio Nueva Bahía Blanca y robar una garrafa de 10 kilos.

Se trata de Marcos Ezequiel Torres, de 32 años, a quien detuvieron alrededor de las 10 de la mañana, en Santiago del Estero y Neuquén.

El hecho ocurrió en una vivienda de Santiago del Estero al 500.

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Según indicaron desde la Comisaría local, el dueño revisó el registro de las cámaras de seguridad de su hogar, reconoció al presunto ladrón y lo denunció.

Efectivos policiales que patrullaban las inmediaciones interceptaron al sospechoso a las pocas cuadras, trasladando una garrafa violeta de 10 kilos.

La garrafa fue recuperada y Torres fue trasladado a la dependencia local, quedando a disposición de la Fiscalía Nº 15 por tentativa de hurto.