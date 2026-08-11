Reconoció al supuesto ladrón en sus cámaras de seguridad y lo denunció
La policía lo atrapó a las pocas cuadras, cuando trasladaba una garrafa presuntamente robada.
La Policía de Punta Alta aprehendió ayer a un hombre acusado de entrar al patio de una casa del barrio Nueva Bahía Blanca y robar una garrafa de 10 kilos.
Se trata de Marcos Ezequiel Torres, de 32 años, a quien detuvieron alrededor de las 10 de la mañana, en Santiago del Estero y Neuquén.
El hecho ocurrió en una vivienda de Santiago del Estero al 500.
Según indicaron desde la Comisaría local, el dueño revisó el registro de las cámaras de seguridad de su hogar, reconoció al presunto ladrón y lo denunció.
Efectivos policiales que patrullaban las inmediaciones interceptaron al sospechoso a las pocas cuadras, trasladando una garrafa violeta de 10 kilos.
La garrafa fue recuperada y Torres fue trasladado a la dependencia local, quedando a disposición de la Fiscalía Nº 15 por tentativa de hurto.