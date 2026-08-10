Proponen que la OMIC asesore a familias rosaleñas endeudadas

Un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Daniel Medina (Bien Común) propone que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brinde orientación a vecinos de Coronel Rosales que atraviesan situaciones de endeudamiento.

Medina planteó que el Municipio debe intervenir mediante información y asesoramiento frente al crecimiento de la morosidad de las familias rosaleñas.

"Si creemos que el endeudamiento es únicamente un problema entre privados, vamos directo a una crisis mayúscula en nuestra sociedad", sostuvo.

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El proyecto apunta a que la OMIC pueda orientar a los consumidores sobre alternativas para reestructurar sus deudas, además de brindar información sobre derechos y prevenir situaciones vinculadas con publicidad engañosa y créditos de alto costo.

El planteo se produce luedo de la difusión de un informe que pone a Coronel Rosales entre los distritos con más familias endeudadas del interior de la provincia de Buenos Aires.

El estudio, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES), con datos de la Central de Deudores del Banco Central actualizados a junio de 2026, considera a personas con deudas registradas que presentan atrasos superiores a 90 días.

Según ese relevamiento, Rosales registra más del 16,5% de personas en situación de mora y se ubica entre los municipios bonaerenses con mayores niveles del indicador. En la provincia, la mora alcanza al 20,17%, mientras que a nivel nacional llega al 17,4%.

Medina vinculó el problema con la pérdida de poder adquisitivo y el uso del crédito para afrontar gastos cotidianos.

"La tasa de morosidad es un problemas mayúsculo, desconocerlo desde el ámbito municipal es darle la espalda a un factor que está afectando el poder de compra, la actividad comercial y potencialmente a la propia recaudación municipal”, afirmó.

También señaló que el Municipio adhirió a la Ley de Defensa del Consumidor y sostuvo que desde la OMIC podrían generarse herramientas de educación financiera y orientación para quienes necesiten conocer opciones de refinanciación disponibles en entidades bancarias oficiales.