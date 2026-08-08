Mendoza y Freytes, encabezan la lista 1para las elecciones de la CTA Autónoma

La CTA Autónoma de Coronel Rosales presentó la lista 1 “Germán Abdala”, encabezada por los dirigentes Pablo Mendoza y Fabián Freytes como secretario general y adjunto respectivamente, en vísperas de las próximas elecciones del 20 de agosto.

Estará integrada por dirigentes sindicales, organizaciones sociales y barriales, trabajadores monotributistas y fomentistas.

A nivel nacional acompaña a Hugo “Cachorro” Godoy y en la provincia de Buenos Aires a Oscar “Colo” De Isassi.

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El encuentro en la sede de Paso 280, estuvieron presentes Carlos Díaz, secretario administrativo de la CTA Buenos Aires, Pablo Mendoza y Fabián Freytes, secretario general y secretario adjunto de la ATE Punta Alta (en ese orden) y Fernando Ferro, secretario de Formación de la CTA Buenos Aires

Sobre el particular, Mendoza dijo que “es un orgullo para mí formar parte de una lista que sintetiza ante todo, la virtud de representar a los trabajadores, con la autonomía en la toma de decisiones de quienes desde el poder excluyen a las clases populares. Aquí están representados por igual trabajadores asalariados, monotributistas, desocupados, organizaciones sociales y de base y ciudadanos independientes. Esto es una fortaleza que hay que destacar por encima de las diferencias de pensamiento y políticas que podemos o no tener los dirigentes”.

También sostuvo que una de las principales misiones a cumplir en el próximo mandato es “poder acercar el derecho a organizarse de los trabajadores que hoy no tienen un espacio u organización sindical que los represente.

"Ellos –mal llamados informales- tienen el mismo derecho a poder agremiarse y así lo estamos haciendo. De igual modo, pretendemos seguir adelante con lo que el mandato de esta Central tiene desde sus orígenes: el acompañamiento a las familias vulnerables desde lo social. Aquí la CTA Coronel Rosales tuvo tres comedores comunitarios para brindar alimentos. Hoy, junto al Centro de Jubilados de la ATE realiza idéntica tarea asistiendo con bolsones alimentarios cada mes”, puntualizó.

En el Concejo Deliberante

Se llevó a cabo una reunión en el Honorable Concejo Deliberante, donde la ATE estuvo representada por la secretaria de Organización, Claudia Ontiveros.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales para el presente y el futuro de las escuelas, entre ellos: el estado de los recursos asignados al Fondo Educativo 2026, las prioridades de inversión en infraestructura de los establecimientos educativos y asuntos vinculados al fortalecimiento de la educación pública en el distrito.

"En ATE creemos firmemente que la educación pública es el camino para construir una sociedad con más igualdad, oportunidades y futuro. Por eso, seguimos participando de cada espacio de diálogo y trabajo, llevando la voz de los trabajadores de la educación y defendiendo una escuela pública de calidad para todos", se dijo desde el gremio.