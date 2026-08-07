En el Concejo Deliberante impulsan el rechazo a las reelecciones indefinidas

Los concejales Carlos Gabbarini y Andrea Vogel (bloque Potencia) presentaron un proyecto de decreto mediante el cual solicitan que el Concejo Deliberante exprese su rechazo a cualquier iniciativa legislativa que pretenda modificar las Leyes Provinciales Nº 14.836 y Nº 15.315 para volver a permitir las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La iniciativa surge ante las versiones que indican que distintos sectores del oficialismo bonaerense evalúan impulsar cambios en la legislación vigente con el objetivo de eliminar los límites a las reelecciones consecutivas.

En los fundamentos del proyecto se destaca que la Ley Provincial Nº 14.836, sancionada durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal con el acompañamiento de legisladores pertenecientes a distintas fuerzas políticas, significó un avance institucional al establecer límites a la permanencia en los cargos electivos y promover la alternancia democrática. Asimismo, se recuerda que la Ley Nº 15.315 mantuvo ese principio, introduciendo modificaciones vinculadas al cómputo de los mandatos.

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La concejal Andrea Vogel sostuvo que “la alternancia en el ejercicio del poder no debilita la democracia; por el contrario, la fortalece. Permite la renovación de ideas, fomenta una mayor participación y evita que los cargos públicos se conviertan en espacios de permanencia indefinida.”

Además, afirmó que “las reglas electorales no pueden modificarse para responder a intereses circunstanciales de quienes hoy ocupan cargos públicos. Deben pensarse siempre en función del fortalecimiento de las instituciones, de la previsibilidad del sistema electoral y del respeto por los principios republicanos.”

Remarcó que “las limitaciones a las reelecciones representan un avance en materia de calidad institucional. Retroceder sobre ese consenso sería enviar un mensaje equivocado a la sociedad, que reclama una política con mayor renovación, transparencia y responsabilidad. Las reglas de la democracia deben fortalecerse, no debilitarse.”

El proyecto reafirma el compromiso con los principios de alternancia, renovación de las representaciones políticas y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

PRO

La concejal del bloque PRO de Coronel Rosales, Natalia García Luna, volvió a manifestar su rechazo a cualquier iniciativa que busque eliminar los límites a las reelecciones en la Provincia de Buenos Aires y defendió la alternancia como un principio fundamental de la democracia.

“No podemos volver atrás. La limitación de las reelecciones fue un avance institucional para nuestra Provincia y no podemos permitir que, por conveniencias políticas del momento, volvamos a un sistema que habilite la permanencia indefinida en el poder”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la alternancia no debilita la democracia, sino que la fortalece, al permitir la renovación de dirigentes, equipos e ideas y evitar la concentración prolongada del poder.

“La democracia no es solamente votar. También es respetar reglas que sean iguales para todos. Si cada vez que alguien llega al límite de sus mandatos cambiamos las reglas para que pueda continuar, dejamos de hablar de instituciones y empezamos a hablar de conveniencias personales”, señaló.

También cuestionó el argumento de que debería ser exclusivamente la ciudadanía quien determine cuánto tiempo puede permanecer un dirigente en un cargo.

“Por supuesto que la gente elige, pero el voto popular se ejerce dentro de un marco institucional. Las reglas de juego no pueden modificarse cada vez que una mayoría circunstancial o un sector político considera que le resulta conveniente hacerlo”, manifestó.

Asimismo, recordó el proceso que llevó a la sanción de la Ley 14.836 durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y remarcó la necesidad de sostener aquel criterio.

“María Eugenia Vidal tomó una decisión política muy clara: terminar con las reelecciones indefinidas y avanzar hacia una mayor alternancia. Ese fue un paso adelante. No podemos ahora pretender dar marcha atrás”, sostuvo.

Señaló que limitar las reelecciones no significa excluir a nadie de la política, sino evitar la permanencia indefinida en los cargos públicos.

“Quien termina un mandato puede seguir participando y aportando desde otros espacios. Lo que defendemos es que los cargos públicos no se conviertan en lugares de permanencia indefinida. La renovación también es necesaria para que aparezcan nuevos dirigentes y nuevas propuestas”, explicó.

"Desde el PRO vamos a defender la alternancia y las instituciones. Las reglas no pueden cambiarse según quién gobierna, quién tiene una elección por delante o quién necesita continuar en un cargo. Si queremos una democracia más fuerte, tenemos que defender la renovación y los límites al poder. No podemos volver atrás”, concluyó.