La Juventud Radical mantiene abierto un roperito solidario

La Juventud Radical de Coronel Rosales continúa llevando adelante su Roperito Solidario, una iniciativa destinada a acompañar a las familias del distrito mediante la entrega gratuita de ropa y calzado para quienes más lo necesiten.

En el espacio se puede encontrar una amplia variedad de ropa y calzado para niños, niñas y adultos, en diferentes talles y en buen estado, gracias a las donaciones recibidas de vecinos comprometidos con la solidaridad.

La presidenta de la Juventud Radical de Coronel Rosales, Natasha Lopetegui, destacó que "este espacio busca estar cerca de quienes atraviesan una situación difícil, demostrando que la solidaridad y el compromiso con el otro son valores fundamentales que debemos sostener todos los días".

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Por su parte, el Delegado Provincial de la Juventud Radical, Máximo Pozo, remarcó la importancia del trabajo colectivo y señaló que "cada donación y cada gesto de colaboración permiten que más vecinos puedan acceder a ropa y calzado, fortaleciendo una red de ayuda entre vecinos".

Desde la Juventud Radical invitan a todas las personas que necesiten prendas o calzado a ponerse en contacto para coordinar un día y horario que les resulte cómodo, garantizando así que puedan acceder al roperito de acuerdo con sus posibilidades. Asimismo, agradecieron profundamente a quienes continúan realizando donaciones y haciendo posible esta iniciativa solidaria.