Se hacían pasar por operarios para robar cables de telefonía

La Policía detuvo ayer a tres hombres acusados de hacerse pasar por operarios para robar cables de telefonía de un recinto subterráneo.

Al primer aprehendido, sorprendido mientras cortaba el tendido, se sumaron otras dos detenciones concretadas durante la noche tras una serie de tareas investigativas.

El procedimiento inicial se llevó a cabo en la intersección de Rivadavia y Pueyrredón, donde fue aprehendido Gabriel Alexander Rivas Castro, de 28 años, oriundo de Mendoza y con residencia transitoria en Bahía Blanca. Según la investigación, simulaba ser un operario autorizado para desmontar el tendido telefónico de la empresa Movistar.

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En ese operativo se secuestraron dos tramos de cable de cobre, un malacate eléctrico, una bomba extractora de agua y dos vehículos presuntamente utilizados en la maniobra: un Chevrolet Corsa y una Fiat Fiorino con el logotipo de la empresa RETESAR, subcontratada por Movistar para realizar trabajos sobre la red.

Horas más tarde, alrededor de las 21, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Punta Alta profundizó la investigación y logró detener en la intersección de República Siria y Javier Rizzo, en Bahía Blanca, a Emiliano Fausto Gómez Correa, de 34 años, y Alejandro Miguel Roldán, de 32, también oriundos de Mendoza y sin residencia en la zona.

Durante este último procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas durante el hecho.

Los tres imputados permanecen alojados en la comisaría de Punta Alta, a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que interviene en la causa caratulada como "Robo".