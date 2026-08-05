Piden informes sobre la gestión de residuos en Pehuen Co, Villa Arias, Villa del Mar y Bajo Hondo

El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes impulsado por el bloque Bien Común para que el Departamento Ejecutivo brinde detalles sobre la gestión de residuos y la ejecución del Fondo de Saneamiento Ambiental en Pehuen Co, Villa Arias, Villa del Mar y Bajo Hondo.

El concejal Daniel Medina explicó que la iniciativa busca conocer "la ejecución del fondo de saneamiento ambiental y las políticas ambientales en las localidades del distrito". Además, advirtió sobre la situación de los basurales a cielo abierto en distintos sectores de Coronel Rosales.

"Tanto Pehuen Co como Villa del Mar poseen características ecosistémicas de alta vulnerabilidad y un valor biológico y turístico que debe ser protegido de manera prioritaria. Nos preocupan las posibilidades de incendios en los basurales y la contaminación de las napas", señaló.

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También cuestionó la falta de información oficial sobre las acciones ambientales que lleva adelante el Municipio. En ese sentido, afirmó que "se están cajoneando proyectos importantes en materia ambiental", entre ellos una propuesta para el tratamiento diferenciado de neumáticos en los basurales, y señaló que otros municipios ya desarrollan iniciativas similares con apoyo de la Provincia.

Medina indicó además que la provincia cuenta con una ley que establece la implementación de políticas destinadas al control y erradicación de los basurales, que la acumulación de residuos sólidos urbanos, escombros y restos de poda provoca un impacto ambiental y paisajístico negativo, y que los fondos destinados a políticas ambientales presentan un bajo nivel de ejecución.