Comenzará la renovación de la red colectora cloacal en más de 30 sectores de Punta Alta

Desde el Municipio de Coronel Rosales se indicó que en los próximos días se iniciará la obra de reemplazo de cañerías de la red colectora cloacal, que demandará una inversión superior a 1.700 millones de pesos, financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La intervención contempla el recambio de 31 colectoras cloacales, incluyendo el reemplazo de las conexiones domiciliarias, bocas de registro y sus respectivos empalmes, permitiendo renovar integralmente sectores críticos de la red que presentan un importante deterioro por el paso del tiempo.

En total, la obra comprende el recambio de aproximadamente 4.060 metros de cañería de la red cloacal, además de todas las tareas complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, según se expuso desde el área de Prensa comunal.

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También se señaló que los trabajos incluirán la rotura y posterior reparación de pavimentos y veredas, excavaciones, depresión de napa mediante sistema well-point, nivelación, provisión e instalación de nuevas cañerías de PVC del mismo diámetro que las existentes, reemplazo de bocas de registro, empalmes, recambio de conexiones domiciliarias, relleno y compactación, pruebas de funcionamiento y terminación integral de cada intervención.

Tras una evaluación en distintos sectores de la ciudad, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, las tareas se desarrollarán en el siguiente orden de prioridad:

● Belgrano 500

● Belgrano 700

● Belgrano 1100

● Belgrano 1200

● 12 de Octubre 800

● 25 de Mayo 600

● Alvear 1500

● Alvear 1800

● Colón 300

● Córdoba 300

● Estomba 0

● Estomba 100

● Hipólito Yrigoyen 700

● Hipólito Yrigoyen 1800

● Humberto 1200

● Jesús María 700

● Jesús María 800

● José Ingenieros 1600

● José Ingenieros 1800

● Mitre 1400

● Moreno 100

● Moreno 200

● Rosales 600

● Sargento Cabral 300

● Saavedra 600

● Pedro Pico 300

● Luiggi 100

● Urquiza 400

● Roca 600

● Roca 900

● Roca 1000

Estas intervenciones, se dijo, se suman a otras obras ya ejecutadas y actualmente en desarrollo para mejorar el sistema cloacal de la ciudad, entre ellas:

● Hipólito Yrigoyen 600 (colector principal), finalizado en junio de 2026

● Rodríguez Peña 500, ejecutado durante 2025

● Uriburu 600, ejecutado durante 2025

● Sáenz Peña 600, ejecutado durante 2025

● Maipú 0, ejecutado en 2025

● Barrios Albatros XIV y Albatros XX, con trabajos realizados en 2025

● Avenida Jujuy, entre San Luis y Catamarca, donde actualmente se ejecuta el recambio de dos colectores cloacales.

Todas estas tareas se pueden consultar a través de un mapa interactivo que está disponible en la página oficial del municipio: https://mcr.gob.ar/

"Esta obra forma parte del plan de infraestructura que el Municipio lleva adelante junto a la Provincia de Buenos Aires para dar respuesta a una problemática histórica que afecta a distintos sectores de Punta Alta. Con una inversión sin precedentes, la renovación de la red permitirá mejorar el funcionamiento del sistema cloacal, reducir roturas y desbordes, optimizar el mantenimiento y brindar una mejor calidad de vida a miles de vecinos, consolidando una infraestructura esencial para el desarrollo de Coronel Rosales", se manifestó desde el área de Prensa municipal.