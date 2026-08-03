Avanza la última etapa del Acueducto 315 para reforzar el servicio de agua potable

La obra de recambio e instalación del Acueducto DN 315 en Punta Alta avanza sobre su último tramo y permitirá reforzar el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de Coronel Rosales, indicaron desde la comuna.

El proyecto, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, demanda una inversión superior a los 571 millones de pesos y alcanzará a más de 8.000 vecinos.

"Sabemos que todavía queda mucho por hacer y que el agua es una preocupación cotidiana para nuestra comunidad. Por eso seguimos gestionando, consiguiendo los recursos y avanzando con las obras que nuestra ciudad necesita —dijo el intendente Rodrigo Aristimuño—. Resolver problemas estructurales requiere inversión, planificación, decisión política y, sobre todo, gestión. Y ese es el camino que estamos llevando adelante."

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En esta etapa, los trabajos se concentran sobre el Tramo 1, en la ruta nacional 229. Anteriormente se ejecutaron las intervenciones previstas en la zona de Albatros XV y en el acceso a Villa del Mar, por lo que resta completar el sector final del proyecto.

La intervención comprende el recambio e instalación de 4.700 metros de cañería de polietileno de alta densidad de 315 milímetros de diámetro, junto con nuevas válvulas, cámaras, empalmes y cruces.

Según indicaron desde el Municipio, el objetivo es optimizar el funcionamiento de la red y mejorar la confiabilidad del sistema de distribución de agua potable, fortalenciendo el el suministro en Villa Arias, Villa del Mar, Pago Chico y los barrios Gaudi, Albatros XIV, XV y XX, Mersich y Municipal, los complejos gremiales, entre otros sectores del distrito.

Además del tendido de cañerías, el proyecto incluye la instalación de seis válvulas esclusas, cuatro válvulas de aire, cuatro válvulas de limpieza, 14 cámaras y la ejecución de empalmes y cruces de rutas y vías férreas, trabajos destinados a facilitar la operación y el mantenimiento de la red.