Realizarán una jornada interdisciplinaria sobre lactancia abierta a toda la comunidad
La actividad será el jueves 6 de agosto, desde las 16, en UCIAPA. La participación será libre y gratuita e incluirá un taller práctico de RCP pediátrico con muñecos para que los asistentes puedan practicar las maniobras.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el próximo jueves 6 de agosto se llevará a cabo en Punta Alta la Jornada Interdisciplinaria Rosaleña de Lactancia, una propuesta destinada a brindar herramientas e información a las familias de la comunidad.
La actividad comenzará a las 16 horas en UCIAPA (Urquiza 90 Altos, Punta Alta) y contará con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
Durante la jornada, cuatro profesionales abordarán distintos aspectos vinculados al embarazo, la lactancia y el cuidado de los recién nacidos desde una mirada interdisciplinaria.
El temario incluirá:
- Importancia del control del embarazo.
- Alimentación durante el embarazo.
- Preparación para la lactancia.
- RCP pediátrico y maniobra de Heimlich.
- Coffee break.
Uno de los momentos centrales será el espacio dedicado a RCP pediátrico y maniobra de Heimlich, que tendrá una modalidad práctica. Los asistentes podrán ejercitar las maniobras utilizando muñecos especialmente destinados para la capacitación.
La jornada estará a cargo de la Lic. Adriana Barcone, la Lic. Julieta Pacheco, la puericultora Valeria Velázquez y el Dr. Facundo Tresarrieu.
La propuesta se enmarca en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, cuyo lema es: "Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan".
Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente comunicándose al 2932-532640.