Realizarán una jornada interdisciplinaria sobre lactancia abierta a toda la comunidad

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el próximo jueves 6 de agosto se llevará a cabo en Punta Alta la Jornada Interdisciplinaria Rosaleña de Lactancia, una propuesta destinada a brindar herramientas e información a las familias de la comunidad.

La actividad comenzará a las 16 horas en UCIAPA (Urquiza 90 Altos, Punta Alta) y contará con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Durante la jornada, cuatro profesionales abordarán distintos aspectos vinculados al embarazo, la lactancia y el cuidado de los recién nacidos desde una mirada interdisciplinaria.

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El temario incluirá:

Importancia del control del embarazo.

Alimentación durante el embarazo.

Preparación para la lactancia.

RCP pediátrico y maniobra de Heimlich.

Coffee break.

Uno de los momentos centrales será el espacio dedicado a RCP pediátrico y maniobra de Heimlich, que tendrá una modalidad práctica. Los asistentes podrán ejercitar las maniobras utilizando muñecos especialmente destinados para la capacitación.

La jornada estará a cargo de la Lic. Adriana Barcone, la Lic. Julieta Pacheco, la puericultora Valeria Velázquez y el Dr. Facundo Tresarrieu.

La propuesta se enmarca en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, cuyo lema es: "Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan".

Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente comunicándose al 2932-532640.