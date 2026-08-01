Parque San Martín: programa integral sin generar gastos

El Concejo Deliberante, a instancias del bloque radical, propone transformar el Parque San Martín, con un programa comunitario integral y sin generar nuevos gastos para el Municipio.

El proyecto toma como base una propuesta técnica impulsada oportunamente por el Técnico en Seguridad Vial Mauro Roldán, orientada a mejorar la circulación dentro del espacio público.

A partir de ese aporte y de reuniones consolidadas, la iniciativa amplía el enfoque y plantea una propuesta integral que contempla la peatonalización temporal de las calles internas durante los días de mayor concurrencia, generando un entorno más seguro para familias, niños, adultos mayores y quienes realizan actividades deportivas.

La iniciativa impulsa la peatonalización temporal durante domingos y feriados, incorpora servicios de atención al vecino, campañas de concientización y actividades comunitarias, articulando recursos ya existentes para potenciar el principal espacio verde de Punta Alta.

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La concejal Liliana Taboada presentó, al respecto, un proyecto de resolución en el CD mediante el cual propone al Departamento Ejecutivo evaluar la implementación del Programa de Activación Comunitario y Recreativo del Parque San Martín, una iniciativa destinada a fortalecer el uso del principal espacio público de la ciudad a través de acciones recreativas, educativas, de prevención y cercanía con los vecinos.

La propuesta, dijo la edil, busca que el Parque San Martín deje de ser únicamente un espacio recreativo para convertirse también en un ámbito de encuentro comunitario, promoción de la salud, educación ciudadana y fortalecimiento del vínculo entre el Municipio y los vecinos.

Entre las acciones sugeridas se destacan:

La realización de jornadas de concientización sobre neurodiversidad (TEA y TDAH), prevención en salud y cuidado del ambiente.

La instalación de Puntos de Atención Ciudadana para difundir el uso de la plataforma municipal de reclamos, el canal oficial de WhatsApp y las líneas destinadas a denuncias de microbasurales y otros servicios.

La articulación con el Anfiteatro Haydée Mella Ferreti, la feria "Hecho en Rosales", los artesanos y demás actividades que ya funcionan en el predio, potenciando su desarrollo de manera coordinada.

Al tratarse de una resolución, el proyecto invita al Departamento Ejecutivo a evaluar su factibilidad y adaptar su implementación según las posibilidades operativas de cada jornada, sin imponer un esquema rígido de funcionamiento, aclaró Taboada.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa -continuó la concejala-, es que no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni mayores gastos para el Municipio, ya que propone coordinar recursos y personal existentes, promoviendo además la participación voluntaria de instituciones educativas, centros de formación, profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Señaló, además, que el objetivo es aprovechar el enorme potencial del Parque San Martín como espacio de integración social, promoviendo una ciudad más segura, accesible y cercana a los vecinos mediante acciones concretas de bajo costo y alto impacto comunitario.

"La propuesta busca consolidar al principal pulmón verde de Punta Alta como un lugar donde convivan el deporte, la recreación, la educación, la participación ciudadana y la presencia activa del Estado, fortaleciendo el uso del espacio público como ámbito de encuentro para toda la comunidad", mencionó.