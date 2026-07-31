El Centro de Veteranos prepara una nueva edición del Festival del Día del Niño

La Subcomisión de Damas del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas ya trabaja en los últimos detalles del 7° Festival del Día del Niño, que se realizará el domingo 2 de agosto, de 14 a 18, en la sede de Villanueva 375.

La propuesta, abierta a toda la comunidad, incluirá espectáculos infantiles, juegos, chocolate caliente y golosinas. El cierre estará a cargo de La Murga de la Abuela y también se presentará Samira, junto a otros artistas que se confirmarán en los próximos días.

Al mismo tiempo, la organización lanzó una campaña para reunir golosinas, turrones, caramelos masticables y chupetines que serán entregados durante la jornada. El año pasado se prepararon unas 1.200 bolsitas, por lo que este año esperan contar nuevamente con el apoyo de los vecinos.

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Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones de lunes a viernes, de 16.30 a 19, al sector de vestuarios del Centro de Veteranos, donde también se trabaja en el armado de las bolsas y en los preparativos del festival.