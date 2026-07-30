El vecinalismo denunció "el alarmante desconocimiento de la oposición en el CD"

Desde el espacio político de la Iniciativa Vecinalista Rosaleña "manifestamos nuestra profunda preocupación ante el nivel de improvisación, la falta de estudio y el alarmante desconocimiento de la realidad legislativa que viene demostrando la oposición en el Concejo Deliberante de Coronel Rosales".

Así lo expresó mediante un comunicado, Rodrigo Studio, presidente de IVR, quien agregó que "en las últimas horas, asistimos a un nuevo y burdo intento de oportunismo político. El bloque de concejales de Potencia presentó un proyecto de resolución solicitando a la Legislatura Bonaerense modificar la Ley de Coparticipación para incluir a Coronel Rosales como municipio turístico por Pehuen Co".

"Queremos informarles a estos concejales -y a toda la comunidad- que esa tarea la IVR ya la hizo hace 8 meses. Redactamos el proyecto técnico, lo gestionamos con nuestro senador provincial, que es quien sabe de nuestra construcción política en la ciudad y la apoya fuertemente, el senador por Union y Libertad, Sergio Vargas, y, tras un intenso trabajo, ya logramos en conjunto la media sanción en el Senado de la Provincia".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Que Potencia presente ahora un pedido de resolución local para 'solicitar que se trate', y luego reformularlo y pedir un pronto tratamiento, ignorando por completo que la ley ya está a mitad de camino y lista para ser tratada en la Cámara de Diputados, demuestra un desconocimiento total, preocupante y alarmante del estado parlamentario bonaerense. No leen, no averiguan y solo buscan el título en los medios con el trabajo de otros".

"Lejos de enojarnos, desde el IVR celebramos y abrazamos se sume a colaborar con nuestras propuestas. Nos alegra ser el motor de ideas de la oposición. En la política que viene, el oportunismo tiene que dar paso a la cooperación real sobre los proyectos que nosotros planificamos".

"Desde la IVR tenemos claro que la política seria se hace con gestión y horas de estudio, no copiando proyectos ajenos ni improvisando para la foto".

"Por eso, instamos públicamente a los bloques de la oposición en el HCD a que abandonen la desinformación y se pongan a trabajar en serio, llamen a sus respectivos diputados provinciales en La Plata y hagan fuerza para que se apruebe, de una vez por todas, el proyecto de ley de la IVR que ya tiene media sanción. Si realmente les interesa Coronel Rosales y no el acting mediático, tienen la oportunidad de demostrarlo acompañando nuestra iniciativa en la Cámara Baja".