Más de 2.000 chicos celebraron el Mes del Niño en el Centro de Veteranos de Malvinas

Con una convocatoria récord, el predio del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta vivió este domingo una verdadera fiesta durante la séptima edición del Festival del Mes del Niño. Favorecida por las buenas condiciones meteorológicas, la jornada reunió a más de 2.000 chicos junto a sus familias.

El programa incluyó la presentación de la Orquesta Estudiantil de Punta Alta, espectáculos de danzas árabes, folklore infantil, ritmos urbanos, caporales, tinkus, murga, artes marciales, magia, globología y una comedia musical inspirada en Cruella y los Dálmatas. Además, hubo estaciones de artes plásticas, una muestra de aeromodelismo y el tradicional chocolate caliente, que volvió a ser uno de los momentos más esperados. Debido a la masiva concurrencia, la organización debió adaptar la distribución para que pudiera llegar a la mayor cantidad de familias.

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La iniciativa organizada por la Subcomisión de Damas del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas, que desde hace siete años impulsa este encuentro pensado para celebrar el Día del Niño y reunir a la comunidad en una jornada de integración y entretenimiento. La propuesta, que en la previa ya había despertado gran expectativa por la cantidad de instituciones y artistas convocados, volvió a tener una respuesta masiva del público, consolidándose como un clásico del calendario social de Punta Alta.

La jornada también tuvo un momento de profunda emotividad con un reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas por su compromiso y el valor demostrado en defensa de la soberanía nacional. La ceremonia concluyó con un cerrado aplauso del público y el tradicional grito de "¡Las Malvinas son argentinas!", seguido por un fervoroso "¡Viva la Patria!", que unió a los presentes en una emotiva muestra de memoria, respeto y reconocimiento.

El presidente de la institución, el veterano de Guerra de Malvinas Marcelo Galassi, calificó la celebración como "un éxito total" y agradeció el acompañamiento de la comunidad y de quienes hicieron posible el evento. Destacó especialmente el trabajo de la Comisión de Damas, la Comisión Directiva, Generación Malvinas, el Municipio, el Consorcio de Gestión del Puerto, el Rotary Club y los numerosos comercios que colaboraron con la organización.

