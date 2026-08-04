Festejos por el Día del Niño en AEC y ATE

La Asociación Empleados de Comercio en Punta Alta hará sorteos en adhesión al Día del Niño, para los hijos de sus afiliados.

La fecha fue fijada para el miércoles 19.

Habrá 40 órdenes de compra de 65.000 pesos, divididas en tres franjas hetáreas comprendidas entre recién nacidos y los 3 años, de 4 a 6 años, y de 7 a 12 (en este caso corresponderán 20 sorteos en total).

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En Paso al 200

En tanto desde la comisión administrativa de la ATE Punta Alta se organiza la 3 edición del Festival del Día del Niño.

Será el sábado 15, en el Club Ateneo, desde las 14.30.

Durante la jornada habrá premios y sorteos, DJ en vivo, La Murga de la Abuela, el Grupo La Ocasión, además de inflables, regalos y juegos.

Para participar de los sorteos, se deberá presentar la aplicación ATE Móvil con los datos de afiliado o, en su defecto, una foto del último recibo de haberes junto con el DNI.

Los ñietos de los trabajadores jubilados afiliados al gremio también están invitados para compartir la tarde.