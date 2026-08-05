Presunto robo de cables subterráneos en Punta Alta: un detenido y dos prófugos

Un sujeto fue detenido y otros dos se dieron a la fuga cuando al parecer advirtieron el arribo de la Policía a la esquina de Rivadavia y Pueyrredón, en Punta Alta, donde se presume que estarían sustrayendo cables subterráneos.

Según se dijo, los tres individuos, que tendrían domicilio en la provincia de Mendoza, estaban en esa intersección realizando, primero, la extracción de agua, que fluía por las calles, situación que fue rápidamente registrada por los vecinos, comerciantes y transeúntes.

Desde allí, se indicó, estarían intentando apoderarse de cables subterráneos, una labor que conocerían por su eventual participación en una empresa dedicada a la instalación de líneas.

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En el lugar estuvieron presentes la Policía y personal de la firma Movistar.