Una historia de esfuerzo y vocación de enseñanza que trasciende generaciones

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 17 "Humberto Primo" celebró esta mañana su 125º aniversario, con un acto en el patio cubierto del colegio. Estuvieron presentes autoridades educativas, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares y representantes de la Armada.

El establecimiento ubicado en Avenida a la Estación sin número, en el corazón de la zona común de la Base Naval Puerto Belgrano, es una de las instituciones educativas rosaleñas más antigua, inaugurada oficialmente el 29 de julio de 1901.

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“Mirar hacia atrás es reconocer un origen extraordinario. Esta institución nació del esfuerzo, las manos y la visión de aquellos obreros que entendieron que el cimiento más importante para cualquier comunidad era la educación de sus hijos. Ellos levantaron estas paredes y donaron el espacio a la Nación, confiando en que aquí se forjaría el futuro de quienes vendrían después”, expresó la directora de la escuela, Mónica Matilla.

“125 años encierran miles de historias, de aprendizajes y de vidas de generaciones que pasaron por aquí. que este aniversario sea el impulso necesario para seguir construyendo con la misma dedicación de siempre: la escuela que nuestros niños merecen”, agregó, al tiempo que agradeció a los padres de los alumnos, docentes, auxiliares y miembros de la cooperadora del colegio.

Durante el acto, el intendente municipal Rodrigo Aristimuño subrayó el empuje y compromiso de docentes, auxiliares y familias: “En tiempos en que está de moda el individualismo, acá se demuestra que cuando la comunidad se junta, se sale adelante”, dijo.

La Escuela 17 fue fundada por los obreros italianos que trabajaron en la construcción del Puerto Militar, mediante la iniciativa de Annie East, esposa del ingeniero genovés Luis Luiggi. Su inauguración formal fue el 29 de julio de 1901, en coincidencia con el primer aniversario de la muerte del rey Humberto I de Italia, de quién tomó su nombre.

En otro tramo de la ceremonia, el inspector Jefe Regional de Educación, Claudio Martini, destacó el rol visionario de Annie East, valoró el presente de la institución y remarcó: “Tenemos una gran certidumbre: es con la escuela, es con más educación, con más Estado presente en la educación pública gratuita y de calidad, y por supuesto con más docentes dando lo mejor en sus aulas”.

También hablaron exalumnos, exintegrantes de la cooperadora y exdocentes, se descubrieron placas conmemorativas y los alumnos realizaron muestras escénicas de canto y danza. Además, el Concejo Deliberante entregó el Decreto de Interés Legislativo por el 125° aniversario de la Escuela.