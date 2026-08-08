APCJ volvió a plantear "el difícil momento del personal civil"

Los representantes de APCJ mantuvieron reuniones en el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina junto al contraalmirante José Alberto Martí Garro, y en la Base de Infantería de Marina Baterías junto al jefe actual, el capitán de navío Hua Hun Huala Soto Mellado.

Desde la Asociación se expresó a las autoridades el difícil momento que viene atravesando el personal civil de las Fuerzas Armadas, con sueldos por debajo de la línea de pobreza.

"El personal civil prácticamente continúa sin carrera administrativa ya que no se aplica en su totalidad el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, no hay casi ingresos de personal civil cuando, tanto en el ARPB, BNPB y como en la Base de Baterías, es sumamente necesario. Por ejemplo, personal del agrupamiento producción debido al tipo de trabajos que hay que realizar", se indicó.

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También se recordó que "se ha perdido con el correr de los años mucha mano de obra calificada".

Al mismo tiempo, se señaló que "sigue sin novedades el pases a planta permanente para el personal que contratado desde hace muchísimos años".