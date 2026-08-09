Vera Méndez despliega encanto con su voz en los escenarios

Por Natalia Miguel

Nacida en Córdoba, llegó a Punta Alta hace 17 años, ya casi 18, desde entonces incursionó en el mundo de la música, con presentaciones en los niveles local, regional, nacional e internacional.

Con la misma pasión con la que canta, habla. Y así manifiesta abiertamente que siente la música en el cuerpo, más allá del esmero vocal que pone en cada una de las interpretaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se presenta como Vera Méndez (de manera artística) y su nombre real es Analía Verónica Lencinas.

Además de presentarse en eventos públicos y privados, brinda clases de canto, estudia el Profesorado de Inglés en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 79 y es mamá y esposa.

“Estoy disfrutando a pleno; soy muy feliz por lo que la vida y la música que dieron hasta el momento”, dijo la cantante.

Apareció en escena como Candela Energía Latina con covers y material propio, “que en aquel entonces no se subía tan rápido a las plataformas como hoy. No lo hice en el papel de autora, sino con colegas que tienen una lírica espectacular y me cedieron sus temas para interpretarlos”.

“A partir de la pandemia nació Vera Méndez con un estilo más ligado al cuarteto y la cumbia, que son mis raíces. Necesitaba enfocarme en un género, pero como buena geminiana que soy, me gusta estar cambiando constantemente. Por lo general, hago covers y trabajo mucho con las reversiones, haciendo temas melódicos de antes, llevándolos al estilo cumbia o cuarteto. Muchos artistas raperos o traperos usan fragmentos de canciones para incorporarlos a sus líricas”.

“En mis shows no solo se van a encontrar con cumbias y cuartetos, sino con fragmentos internacionales, como de Tina Turner; tangos de Astor Piazzolla, o de pronto folklore de Tamara Castro. Es bastante variado porque en todo este proceso aprendí a encontrarle la vuelta a la interpretación haciendo varios géneros”.

En tal sentido, mencionó que del tango y el folklore “aprendí mucho a expresar lo que se siente y lo pude incorporar al cuarteto, que está tan vigente, y hace que las interpretaciones sean más profundas. No se queda solamente en un ritmo cuadrado para bailar, sino que también la gente lo siente”.

Destino

La artista comentó que cuando se puede también “hacemos producciones afuera. Tenemos videoclips en Miami. Al mismo tiempo, sumamos una guaracha tecno, que sigue bastante el estilo del cuarteto, con canciones de Pimpinela que tanto me gustan. Me doy el gusto ahora de dejarlas en las plataformas, donde todo es tan ágil, tan rápido. Lo hago todo con Decibeles, que está cargo de mi marido y productor”.

“Nos permitimos esos géneros que salen un poco de lo tradicional y van teniendo nuevos sonidos”, agregó.

Contó que en Córdoba trabajaba como locutora en canales de televisión, con la voz en off.

“Siempre el baile y el teatro fueron mi pasión. Y de repente, en una interpretación que hice en el casamiento de mi hermana, quien luego resultó mi esposo, Sergio Méndez, descubrió que podía dar un poquito más y si desarrollaba mi parte vocal, iban a resultar en cosas interesantes”.

“Entonces empecé a estudiar. Las cosas comenzaron a tomar otro color. Formamos una familia, con una hija música también. En síntesis, Analía nació en Córdoba y Vera en Punta Alta. Siempre voy a estar agradecida a esta ciudad que me dio la paz para bajar un cambio y encontrarme con vecinos sumamente amables y respetuosos. Es un lugar de descanso, donde pienso y produzco, y después salimos afuera”.

Mencionó que su marido es de Punta Alta, nacido en Puerto Belgrano.

“Las vueltas de la vida hicieron que terminara viviendo en esta ciudad. Estuve en la Escuela de Oficiales de La Plata y pasé el reclutamiento, pero por un problema de salud no pude continuar. Cuando conocí Puerto Belgrano, me dije 'yo voy a vivir en Punta Alta' y el destino hizo sus cosas”.

Paso a paso

En la televisión tuvo dos presentaciones, al inicio de su carrera y otra hace poco tiempo.

“Primero me fue mal porque no tenía la base de canto suficiente y me había tocado un tema complicado en cuanto interpretación y tonalidad. Después de muchos años, de estudiar y tomar confianza, probé otra vez y fue así como me enfrenté a miedos y a otro público. Estuve más tranquila, aunque con nervios naturales, y la experiencia fue sumamente positiva: llegué a las instancias finales del programa 'Bienvenidos a ganar' (por canal 9) y recibí el premio más grande, que fueron las devoluciones del jurado, con grandes enseñanzas”.

“También estuve en Córdoba y Buenos Aires, en dos programas de streaming y en una fiesta privada. En fin, se puede ver todo en mis plataformas y redes como @veramendezok. De acá hacia el final del año, tengo contrataciones en eventos privados y fijos en una esquina tradicional, Villanueva y Espora, y en Bahía Blanca, en Estomba y Rodríguez, y el Bingo Bahía”.

“Además, estamos preparando un nuevo enganchado de guaracha y mi objetivo es llegar cada vez a más público, haciéndolo de manera genuina, natural, nada forzado. Dejo todo en manos de Dios. Voy pasito a pasito”, concluyó.