Destacada actuación de la Escuela de Suboficiales de la Armada en un campeonato de judo

El equipo representativo de la Escuela de Suboficiales de la Armada (Puerto Belgrano) tuvo una destacada actuación, el sábado pasado, en la Copa Hikari de Judo que se disputó en Viedma (Río Negro).

La competencia reunió a más de 400 judokas provenientes de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y La Pampa, además del equipo local, integrado por un aspirante naval de segundo año y cuatro de primer año, que demostraron un muy buen nivel deportivo.

En la categoría Kyu Graduado hasta 81 kilos resultó primero el aspirante naval de primer año Alejo Gutiérrez.

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También se consagró campeón el aspirante naval de primer año Matías Suárez, en la categoría Kyu Novicio, hasta 81 kilos.

Por su parte, el aspirante naval de primer año Adriel Campillay obtuvo el tercer puesto en Kyu Novicio, hasta 66 kilos, categoría en la que también compitió el aspirante naval de primer año Rodrigo Morales. Mientras tanto, el dragoneante de segundo año José Flores ocupó el quinto puesto en la categoría Kyu Novicio, hasta 73 kilos.

La Copa Hikari fue organizada por la Asociación Civil Judo de Viedma, con la fiscalización de la Federación Rionegrina de Judo y fue la primera vez que la delegación participó en una competencia externa a la institución.