Chu Rodriguez llega a Bahía con una experiencia que promete sacudir más de una certeza

“Nunca Más Migajas” no es una charla, ni terapia, ni una obra de teatro. Es una experiencia emocional en vivo que pone sobre la mesa vínculos, amor propio, límites y esas relaciones en las que muchas veces damos demasiado y recibimos demasiado poco.

Hay frases que incomodan porque tocan un lugar conocido. Hay vínculos que todos, alguna vez, vimos de cerca. Y hay preguntas que aparecen cuando una relación empieza a pesar más de lo que debería.

Desde ese lugar nace “Nunca Más Migajas”, el espectáculo con el que Chu Rodríguez llega por primera vez a Bahía para proponer una noche diferente: directa, emocional, con humor y, sobre todo, con mucha identificación.

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Con una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, Chu Rodríguez construyó una fuerte presencia alrededor de temas como el amor propio, los vínculos y la necesidad de aprender a poner límites. Su propuesta escénica lleva esas conversaciones al vivo y las transforma en una experiencia en la que el público puede sentirse reflejado.

“Nunca Más Migajas” habla de relaciones que desgastan, de personas que confunden o manipulan, del miedo a soltar y de esa tendencia a conformarse con menos de lo que uno merece. Pero no lo hace desde un formato solemne: Chu combina historias reales, humor, emoción y reflexiones para generar una experiencia cercana y movilizadora.

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