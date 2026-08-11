Fabián Sigot llega con “Rápido y Gracioso” al Don Bosco Teatro

Fabián Sigot llegará el próximo 15 de agosto al Don Bosco Teatro con “Rápido y Gracioso”, el espectáculo humorístico creado junto a Gabriel García que continúa su gira después de recorrer más de 50 teatros y localidades.

La función comenzará a las 21 y tendrá como protagonista a Sigot en un desfile de personajes disparatados, situaciones de humor, videos y diferentes sorpresas pensadas para mantener el ritmo del show de principio a fin.

Los personajes de Fabián Sigot en “Rápido y Gracioso”

El unipersonal recupera algunos de los personajes interpretados por el actor y suma nuevas apariciones especialmente creadas para este espectáculo.

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Sobre el escenario desfilarán La Caro, Inés, Lorena y Viviana, cada una con sus particulares historias y ocurrencias. A ellas se suma José María Domingo, un nuevo personaje pensado exclusivamente para esta propuesta teatral.

El espectáculo fue creado y escrito por la dupla integrada por Gabriel García y Fabián Sigot, mientras que García también está a cargo de la dirección y producción.

Las entradas están disponibles en ticketbahía.com

Una gira que ya recorrió más de 50 teatros

La presentación forma parte de la continuidad de una gira que llevó “Rápido y Gracioso” por más de 50 teatros y localidades, con una propuesta que apuesta al humor y a la sucesión dinámica de personajes.

Además de las interpretaciones de Sigot, la puesta incorpora videos y sorpresas como parte de la estructura del espectáculo.

Con dirección y producción de Gabriel García, la nueva función tendrá lugar el 15 de agosto a las 21 en Don Bosco Teatro, donde el público podrá reencontrarse con los personajes del unipersonal y conocer a José María Domingo, una de las incorporaciones especialmente creadas para el show.