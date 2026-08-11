Confirmado cuándo empieza la NBA y su calendario de partidos de la temporada 2026-27

La temporada 2026-27 de la NBA se lanzará el martes 20 de octubre con tres partidos y, como sucede habitualmente, se programan partidos que generan mayor interés.

Por caso, el encuentro que abrirá la cartelera será Detroit Pistons-Boston Celtics.

Más tarde será el debut de LeBron James con la camiseta de Philadelphia 76ers frente al campeón New York Knicks, en el Madison Square Garden y la jornada inaugural se cerrará con un enfrentamiento entre equipos fuertes del Este: San Antonio ante Oklahoma City Thunder.

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Un día más tarde, el miércoles 21 de octubre los atractivos serán a partir de la figura de Giannis Antetokounmpo, quien debuta con Miami Heat frente a Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers se medirán ante Golden State Warriors.

En tanto, el jueves 22 será la primera presentación de Cleveland Cavaliers ante los Sixers y Denver Nuggets frente a Oklahoma.

El viernes 23 también será una jornada con partidos que asoman fuertes: Knicks-Celtics y Spurs-Houston Rockets.

También la NBA le da relevancia a la jornada del 25 de diciembre, en la que se programaron cinco partidos: Knicks vs. Spurs, Celtics vs. Heat, Lakers vs. 76ers, Timberwolves vs. Thunder y Warriors vs. Nuggets.