Santa Margarita: polémica por la construcción de un complejo de edificios aprobado por excepción

Los vecinos del barrio Santa Margarita expusieron su preocupación ante la construcción de un complejo de edificios con oficinas en la intersección de República Siria, Cipolletti y De Angelis ya que excede el limite de 3 pisos admitidos por el actual Código de Planeamiento Urbano, en un sector en el que hay recurrentes problemas con el servicio de agua potable.

Roberto Elissamburo, quien reside en el barrio, habló esta mañana con LU2 y expuso la situación:

"El proyecto consta de un complejo de 5 torres, de 7 pisos cada una, con 120 departamentos, 38 locales comerciales, 4.000 metros de colcheras subterráneas, y bueno, esto genera mucha preocupación en los vecinos del barrio porque, como se podrán imaginar, en un barrio de este tipo, un complejo de esa envergadura realmente es problemático, por muchos motivos. Fundamentalmente porque no está garantizada la factibilidad de los servicios que puede llegar a demandar esto. Por este motivo, se tuvo que pedir una excepción en el Concejo Deliberante, aprobada con la ordenanza 20.600 del año 2022", aseguró.

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En marzo de ese año se produjo la aprobación unánime de la excepción al Código para permitir la edificación de más cantidad de pisos en ese complejo. En ese momento 14 concejales de Juntos por el Cambio, 8 del Frente de Todos y 2 de Avanza Libertad dieron la luz verde luego del análisis del proyecto realizado por la Comisión Asesora Permanente de Planeamiento.

Dicha comisión asiste al Municipio para la toma de decisiones sobre uso de suelo, factibilidades e indicadores urbanísticos y se encuentra integrada, entre otros, por miembros de los colegios de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.

El motivo de la inquietud vecinal surge por los constantes problemas de agua y cloacas que sufren los habitantes del lugar:

"Pasaron cuatro años, el barrio ha crecido sustancialmente sin el acompañamiento de una infraestructura que demanda ese crecimiento. y además tuvimos los efectos climáticos que sufrió Bahía Blanca, como la inundación que ha puesto a flor de piel la problemática que tenemos como servicios cloacales y redes de agua, que no están en condiciones. Hoy en día el barrio sufre problemas de baja presión de agua, red cloacal deficiente, desbordes, casas que sufren malos olores producto de esto y si pasa ahora, no nos queremos ni imaginar con un complejo de esta envergadura", indicó Elissamburo.

El Código de Planeamiento actual habilita la construcción de hasta 3 pisos en la zona, razón por la cual se tuvo que dar la excepción para la construcción de mayor altura a cambio de retiros de la línea municipal y otros aspectos técnicos constructivos. Según el vecino que dialogó con LU2, la gente del sector está a favor del proyecto pero respetando la altura inicialmente admitida:

"Nosotros no nos negamos a la construcción del complejo. Lo que queremos es que se adapte a los códigos de planeamiento urbano para una R2 residencial, que posibilita la creación de este tipo de edificaciones. Acá estamos hablando de 7 pisos, lo cual es más del doble de lo permitido", afirmó Elissamburo.

"Quiero recalcar que cuando se creó esta ordenanza, el propio Colegio de Agrimensores, en sus actuaciones y considerandos indicó que no era bueno aprobar esta ordenanza, porque pusieron de relieve la importancia de revisar la altura planteada y advirtieron la falta de factibilidad para los servicios esenciales. En ese momento había problemas de servicios esenciales. Con lo cual, después de cuatro años, seguimos en las mismas condiciones", indicó

Para finalizar, Elissamburo insistió que los vecinos por ningún motivo quieren una construcción que supere las tres plantas:

"Esto fundamentalmente afecta al medio ambiente del barrio. Si ustedes se fijaran lo que significa la construcción de cinco torres de siete pisos en un barrio residencial de construcciones bajas, está fuera de la visión normal de un barrio como este. Imagínese una persona que vive en República de Siria y de pronto que puede disfrutar de un paisaje natural de pronto tiene un paredón de siete pisos en frente".