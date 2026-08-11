Eclipse solar y lluvia de estrellas: el doble espectáculo que tendrá el cielo este 12 de agosto

El miércoles 12 de agosto será una jornada excepcional para los aficionados a la astronomía, ya que dos fenómenos celestes, aunque no están relacionados entre sí, coincidirán en el calendario y convertirán al cielo en protagonista.

Por un lado, tendrá lugar un eclipse solar total que atravesará distintas regiones del hemisferio norte. Por otro, la lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su máxima actividad durante la madrugada del 12 al 13 de agosto.

Un eclipse solar que recorrerá el hemisferio norte

El eclipse solar total recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal, de acuerdo con información de la NASA.

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Además, el fenómeno podrá apreciarse parcialmente desde otros puntos del hemisferio norte. Entre ellos se encuentran partes del norte de Estados Unidos —desde Alaska hasta Carolina del Norte—, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

El eclipse se producirá durante el día, mientras que algunas horas después el cielo ofrecerá otro espectáculo astronómico: el máximo de actividad de las Perseidas.

Las Perseidas alcanzarán su pico

La lluvia de meteoros de las Perseidas podrá observarse durante varias noches, aunque su momento de mayor actividad será durante la madrugada del 12 al 13 de agosto.

El pico está previsto entre las 4 y las 6 de España, una franja especialmente favorable para observar las estrellas fugaces, siempre que las condiciones meteorológicas y de visibilidad sean adecuadas.

En condiciones ideales, la NASA estima que podrían llegar a observarse entre 50 y 100 meteoros por hora. La Sociedad Estadounidense de Meteoros, en tanto, calcula que desde zonas rurales podrían verse entre 30 y 50 meteoros por hora.

La coincidencia del pico de las Perseidas con el eclipse solar total convierte al 12 de agosto en una fecha particularmente destacada para la observación astronómica. Además, durante esos días también podrá observarse un desfile de seis planetas.

¿Qué son las lluvias de meteoros?

Las lluvias de meteoros son fenómenos que se producen cuando la Tierra atraviesa las estelas de escombros que dejan a su paso algunos cometas y, en ocasiones, asteroides.

Al ingresar en la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, esos fragmentos se calientan y producen las características estelas luminosas que desde la Tierra se conocen como estrellas fugaces.

Estos fenómenos pueden predecirse porque los restos dejados por los cuerpos celestes se encuentran distribuidos a lo largo de sus órbitas. Por eso, las principales lluvias de meteoros aparecen aproximadamente en las mismas fechas cada año.

El origen de las Perseidas

Las Perseidas están asociadas al cometa 109P/Swift-Tuttle, un cuerpo helado que completa una órbita alrededor del Sol cada 133 años.

A medida que el cometa recorre su trayectoria, deja partículas y fragmentos en el espacio. Cuando la Tierra atraviesa esa zona, esos restos ingresan en la atmósfera y generan los destellos que forman la lluvia de meteoros.

Las observaciones de las Perseidas se remontan a más de 2000 años, por lo que se trata de una de las lluvias de estrellas más conocidas y observadas de manera sistemática. (NA)