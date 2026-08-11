Recoleta FC, el curioso rival de Boca: el mejor momento y un presidente-jugador récord, de 51 años

Boca recibirá este martes a uno de los rivales más particulares del continente: hasta hace poco su presidente también era jugador, en su plantel está Marcelo Cañete, el antiguo “sucesor de Riquelme”, y viene de completar invicto su primera fase de grupos internacional.

Recoleta fue fundado el 12 de febrero de 1931 en Asunción, luego de la fusión de Unión Pacífico y 2 de Julio, y tomó su nombre del barrio en el que se encuentra. Su estadio es el Roque Battilana, con capacidad para unas 6.000 personas y ubicado prácticamente detrás del Cementerio de la Recoleta paraguayo: de allí nació el apodo de “Funebrero”, mientras que también se lo conoce como “Canario” por el amarillo de su camiseta.

La historia reciente parece todavía más increíble. Tras ascender a Primera en 2001 y descender inmediatamente en 2002 —aquella temporada terminó sin victorias y con apenas tres puntos—, el club pasó más de dos décadas recorriendo distintas categorías del ascenso hasta consagrarse campeón de la División Intermedia en 2024 y regresar a la máxima división en 2025.

En su primera temporada de regreso consiguió 59 puntos, terminó sexto en la tabla acumulada y se clasificó por primera vez a un torneo internacional. Un año después eliminó a Nacional por penales en la fase preliminar de la Sudamericana y quedó ubicado en un grupo que parecía demasiado grande para su estructura.

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Compartió la zona D con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca y terminó primero e invicto: ganó un partido y empató los otros cinco. El golpe definitivo fue en el Nuevo Gasómetro, donde derrotó 1-0 al Ciclón con gol de Allan Wlk y consiguió directamente la clasificación a los octavos.

Pero su historia más viral tiene nombre y apellido: Luis Vidal, el presidente del club desde 2019.

En noviembre de 2025, Vidal decidió ponerse los botines e ingresó durante los minutos finales del empate 0-0 frente a Nacional por el campeonato paraguayo. Tenía 51 años, 11 meses y 20 días y se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar un partido en la máxima categoría de Paraguay. Para completar la postal familiar, su hijo Thiago Vidal había sido titular aquella noche.

No había sido siquiera su primera aparición. Vidal tuvo carrera como futbolista, debutó profesionalmente con Sportivo Luqueño en 2005 y también pasó por Ameliano y Trinidense. Además, en 2023, cuando ya presidía Recoleta, había ingresado en un partido de Copa Paraguay ante Atyrá y hasta convirtió uno de los penales de la definición que clasificó a su equipo a cuartos de final.

La situación tuvo tal repercusión que para 2026 la Asociación Paraguaya de Fútbol introdujo una disposición que rápidamente fue bautizada como “Ley Vidal”: ningún integrante de la comisión directiva de un club puede aparecer en la planilla oficial de sus equipos en competencias organizadas por la APF.

Vidal llegó a evaluar la posibilidad de jugar la Sudamericana, pero finalmente descartó hacerlo contra Boca porque para actuar internacionalmente debería dejar su cargo: “O juego o soy dirigente”, explicó el presidente de 52 años.

Y hay otro nombre que genera una conexión directa con el Xeneize: Marcelo Cañete.

El enganche surgió de las inferiores de Boca, debutó oficialmente con Claudio Borghi el 8 de agosto de 2010 ante Godoy Cruz y disputó solamente siete partidos oficiales con la camiseta azul y oro. Por sus características y por ocupar una posición similar, durante aquellos primeros pasos fue señalado mediáticamente como “el sucesor de Juan Román Riquelme”.

La comparación nunca terminó convirtiéndose en realidad. Cañete dejó Boca y construyó una larguísima carrera por Universidad Católica, São Paulo, Portuguesa, Náutico, Libertad, Guaraní, Sportivo Luqueño, Universidad de Chile y otros equipos de Sudamérica, hasta que a comienzos de 2026 se incorporó a Recoleta y ahora, con 36 años, tendrá la posibilidad de enfrentarse al club que lo formó.

El plantel también reúne a futbolistas de recorrido internacional como Iván Piris y Alejandro Silva, mientras que entre sus jugadores de mejor rendimiento aparecen Wilfrido Báez, Aldo González y Kevin Parzajuk, este último cedido por Godoy Cruz.

Hasta la revancha refleja la diferencia estructural entre ambos clubes. Recoleta no utilizará su pequeño Roque Battilana y recibirá a Boca el 18 de agosto en el Defensores del Chaco. Su propio presidente reconoció que habitualmente no llevan más de mil personas ni siquiera frente a Olimpia o Cerro Porteño, por lo que reservaron más de 10 mil localidades para los visitantes xeneizes.

“Hace un año no sabían que existía Recoleta”, reconoció Vidal antes de viajar a Buenos Aires.

La frase resume el salto del club: de regresar a Primera después de 23 años a dejar afuera a San Lorenzo, competir de igual a igual con el Santos y prepararse para jugar los octavos de una copa internacional frente a Boca.

Un presidente que fue jugador hasta los 51 años, una “Ley Vidal” creada después de su aparición, el viejo heredero de Riquelme dentro del plantel, una cancha junto a un cementerio y un equipo que todavía no perdió en la Sudamericana: Recoleta llega como desconocido, pero difícilmente pueda ser considerado un rival común.