Horror en Neuquén: apareció en una chanchería el cuerpo de un hombre desaparecido hacía un mes

Después de un mes de búsqueda, los restos de Mario Andrés Forquera (46) aparecieron en un predio en el que funciona una chanchería en la ciudad de Senillosa, en Neuquén. El hombre estaba desaparecido desde el 5 de julio y las tareas comenzaron tres días más tarde. Si bien la semana pasada habían descubierto el cuerpo, recién en las últimas horas se conoció la confirmación de la identidad: tuvieron que hacer un análisis debido al estado de descomposición.

Los investigadores confirmaron el hallazgo del cuerpo después de las tareas que se hicieron durante un mes, desde la fecha en la que se denunció su desaparición.

Por el caso hay tres personas demoradas que serán interrogadas por la fiscal María Guadalupe Inaudi.

El 3 de agosto, los investigadores hallaron en el criadero de chanchos un cuerpo desnudo en avanzado estado de descomposición. Por cómo estaba, fue imposible identificarlo, por lo que tuvo que ser sometido a un estudio dactiloscópico para confirmar que se trataba de Forquera.

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Además, los análisis histopatológicos complementarios a la autopsia determinaron la presencia de elementos compatibles con un acto criminal. Por el caso tres personas de 38, 39 y 45 años fueron demoradas y serán imputadas por el crimen.

Forquera era buscado desde el 8 de julio, tras desaparecer el 5 de ese mes, y la placa con su foto y sus características corporales fue compartida en las redes sociales por la Policía de Neuquén y distribuida en la comunidad.

Allanamientos en Neuquén y Senillosa





A partir de la confirmación de la identidad del cuerpo, la Policía de Neuquén continuó con las tareas para esclarecer el crimen y, luego de analizar comunicaciones telefónicas y cámaras de seguridad, el magistrado actuante ordenó siete allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Neuquén Capital y en la ciudad de Senillosa.

Fue en esos procedimientos en los que los agentes dieron con los tres hombres que tendrían vinculación con el homicidio y los trasladaron a la comisaría undécima.

En el predio donde hallaron el cadáver, los detectives encontraron ropa de la persona desaparecida, por lo que antes de identificarla con los análisis, se sospechaba que podría ser Forquera. (con información de Clarin)