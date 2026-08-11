Ingeniero White marchará el sábado por el crimen de Santiago Vega

El próximo sábado, cuando se cumplan dos semanas del homicidio de Santiago Vega (19), asesinado a la salida de un bar en Ingeniero White, la comunidad portuaria marchará en reclamo de justicia.

Familiares del joven asesinado de un disparo en el cuello organizaron para ese día, a las 19, una manifestación de tipo pacífica, que se concentrará en la puerta de la iglesia whitense, ubicada en la avenida San Martín al 3.500, a corta distancia del pub 333, en cuyas cercanías se produjo el crimen.

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"Por justicia y por Santi" es el lema de la marcha. La familia se presentará con remeras blancas que llevan la inscripción del pedido de justicia y pidieron a los concurrentes que, en lo posible, acompañen con prendas del mismo color y también velas, carteles, banderas, fotos o mensajes alusivos.

El crimen de Vega se produjo después de las 5 del sábado 1 de agosto, luego de una supuesta discusión en el interior del local, que terminó en la esquina con Plunkett.

Por el hecho está detenido Joaquín Eleazar Larraburu (25), quien intentó escapar del lugar en un Volkswagen Gol negro, pero chocó en la rotonda de la ruta 3 y Pedro Pico. En su poder se secuestró un arma de fuego.

El fiscal Mauricio Del Cero, quien estuvo a cargo de los primeros pasos de la investigación -la causa está ahora en manos de su colega Jorge Viego- confirmó que el joven recibió un disparo desde muy corta distancia, a menos de 15 centímetros, con lo cual no hay dudas de que le dispararon a matar.

Lo que no está claro es por qué Vega fue quien recibió el disparo porque, según algunos testigos, la discusión no era con él.

"Pará, que yo no tengo nada que ver...", le escucharon decir a Santiago antes de recibir el brutal ataque.